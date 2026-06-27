Patente falsa e auto senza assicurazione sulla SS 18: blitz della Polizia Locale a Capaccio Paestum

Prosegue senza sosta il piano di potenziamento dei servizi di prevenzione e sicurezza stradale disposto dal Comune di Capaccio Paestum. Gli agenti della Polizia Municipale, coordinati dal comandante maggiore Antonio Rinaldi, hanno portato a termine un’importante operazione di contrasto all’illegalità diffusa lungo la S.S. 18, all’altezza del km 88+700.

Durante un posto di controllo mirato, la pattuglia ha intercettato un veicolo in transito grazie al supporto tecnologico del sistema di rilevazione automatica “Targa System”. I controlli istantanei tramite la centrale operativa hanno evidenziato l’assoluta mancanza sia della copertura assicurativa R.C.A. obbligatoria, sia della revisione periodica del mezzo.

Al momento del fermo, il conducente – un cittadino rumeno di 35 anni residente a Battipaglia – ha esibito agli agenti una patente di guida che presentava una sequenza alfanumerica anomala che non è sfuggita all’acume investigativo degli agenti. I successivi e immediati accertamenti tecnici antifalsificazione, incrociati con la banca dati della Motorizzazione Civile, hanno infatti confermato che il titolo abilitativo, sebbene “fatto ad arte”, era completamente falso.

Il quadro sanzionatorio e la denuncia penale

La condotta illecita ha fatto scattare pesanti provvedimenti amministrativi e penali:

Guida con patente falsa (Art. 116 C.d.S.): Poiché un documento falso equivale giuridicamente al mancato conseguimento del titolo, l’uomo è stato sanzionato con una maxisanzione amministrativa che va da 2.257 a 9.032 euro.

Codice Penale: Sul fronte penale è scattato il deferimento alla Procura della Repubblica per il concorso nei reati di falsità documentale e uso di atto falso (artt. 477, 482 e 489 c.p.), che prevedono la reclusione fino a due anni. Il documento è stato posto sotto sequestro probatorio.

Mancanza di assicurazione (Art. 193 C.d.S.): Comporta una sanzione pecuniaria da 866 a 3.464 euro e il contestuale sequestro amministrativo del veicolo.

Omessa revisione (Art. 80 C.d.S.): Applicata l’ulteriore sanzione compresa tra 173 e 694 euro, con fermo amministrativo del mezzo.

La dichiarazione del sindaco di Capaccio Paestum

“Questo intervento dimostra ancora una volta l’importanza strategica dei costanti investimenti che la nostra Amministrazione sta riservando alla sicurezza urbana e alla modernizzazione tecnologica del Comando di Polizia Municipale. L’impiego di strumenti avanzati come il Targa System, unito all’altissima professionalità, alla prontezza e allo spirito di osservazione dei nostri agenti, ci permette di monitorare capillarmente le nostre strade e di togliere dalla circolazione potenziali pericoli pubblici.

Chi circola sul nostro territorio senza assicurazione e addirittura con documenti falsi non solo viola la legge, ma mina profondamente la sicurezza dei nostri cittadini e dei turisti. Alla Polizia Locale va il mio più sincero plauso per quanto fanno quotidianamente con impegno, sacrificio e professionalità.”