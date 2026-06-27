Crisi a Battipaglia, la maggioranza perde pezzi: l’ipotesi scioglimento si fa concreta

Strappo gravissimo ieri sera nel consiglio comunale di Battipaglia. Una nuova frattura per la sindaca Cecilia Francese. Determinante il passo indietro dei consiglieri Dario Toriello e Gabriella Nicastro, che hanno annunciato il loro distacco dalla maggioranza dopo le dimissioni dell’assessore Paolo Palo, espressione della loro area politica. D’ora in avanti, hanno spiegato, il loro sostegno non sarà più garantito, ma verrà valutato provvedimento per provvedimento.

Il dibattito in aula e le accuse alla sindaca

Nel corso del dibattito, Toriello ha motivato la decisione parlando di gravi criticità amministrative e attribuendo alla sindaca la responsabilità politica della situazione. Critiche sono arrivate anche dal consigliere Giuseppe Manzi, che ha denunciato il mancato sviluppo del quartiere Belvedere e l’assenza di interventi e servizi. A certificare la difficoltà della maggioranza è stato anche il presidente del Consiglio comunale, Angelo Cappelli, che ha dichiarato di non riuscire più a individuare con chiarezza i confini della maggioranza consiliare.

I nuovi numeri e gli scenari futuri

Con il nuovo assetto, l’opposizione può contare su 14 consiglieri, mentre i sostenitori della sindaca si fermano a 11. Un quadro che apre diversi scenari, tra un possibile rimpasto politico e l’ipotesi più estrema dello scioglimento anticipato del Consiglio comunale, che potrebbe verificarsi qualora almeno 13 consiglieri rassegnassero contestualmente le dimissioni. Le prossime settimane saranno decisive per comprendere se esistano ancora i numeri per proseguire l’esperienza amministrativa o se Battipaglia sarà chiamata a tornare alle urne prima della naturale scadenza del mandato.