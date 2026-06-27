Paura alla stazione dismessa di Caprioli: giovane invade i binari, salvato dai Carabinieri

Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi alla stazione ferroviaria, ormai dismessa, di Caprioli dove un uomo ha invaso i binari. Protagonista della terribile vicenda un ragazzo originario di Centola.

La ricostruzione

Il giovane, per cause ancora in corso di accertamento, si è posizionato sui binari che attraversano la stazione ferroviaria. Scattato l’allarme, è stato necessario bloccare il traffico ferroviario per impedire che la situazione potesse precipitare.

Il tempestivo intervento delle forze dell’ordine

Sul posto tempestivo e immediato è stato l’arrivo dei Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Sapri che hanno velocemente attraversato la statale 18, in località Saline, e raggiunto la stazione ferroviaria. Un’operazione che subito dopo ha visto la presenza anche dei militari del Reparto Territoriale di Vallo della Lucania, competenti per territorio. I militari sono riusciti a dialogare con il giovane, in evidente stato di shock, e ad evitare il peggio.

I soccorsi e il ripristino della circolazione

Sul posto è stato indispensabile anche l’arrivo dei sanitari del 118, a bordo dell’ambulanza della Misericordia di Palinuro, che hanno subito preso in cura il giovane. Ristabilita la calma, è stato ripristinato anche il traffico ferroviario, interrotto per circa un’ora.

Provvidenziale è stato l’arrivo degli uomini dell’Arma dei Carabinieri che sono riusciti ad evitare un finale ben più drammatico.