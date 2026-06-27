Ospedale di Agropoli, Piero De Luca: risultato possibile grazie al lavoro degli ultimi anni della Regione

L’impegno per la modifica dell’atto di organizzazione aziendale dell’Asl di Salerno segna un punto di svolta per la sanità nel Cilento e per l’intera rete dell’emergenza-urgenza a livello provinciale. Il mandato affidato al direttore generale dell’azienda sanitaria per integrare il documento programmatico e avviare le relative procedure amministrative rappresenta un passo avanti concreto per un territorio che attende da tempo interventi strutturali.

Sulla questione è intervenuto l’onorevole Piero De Luca, segretario regionale del Partito Democratico, che ha sottolineato la rilevanza del provvedimento per le comunità locali.

Il percorso e gli investimenti della Regione

Secondo quanto affermato dal deputato Dem, la decisione è il risultato di un confronto strutturato con gli amministratori locali e i sindaci del territorio, nato per rispondere alle necessità di un’area geograficamente complessa e caratterizzata da un’elevata affluenza turistica durante i mesi estivi.

De Luca ha evidenziato il ruolo della Regione Campania nel raggiungimento di questo traguardo, collegandolo alle politiche di bilancio degli ultimi anni: “Questo risultato è stato reso possibile grazie al lavoro portato avanti in questi anni dalla Regione Campania, che ha saputo risanare i conti della sanità regionale dopo una lunga stagione di difficoltà economiche e commissariamento. Oggi, proprio grazie a quella gestione rigorosa e responsabile, è possibile programmare nuovi investimenti e rafforzare la rete ospedaliera, dando risposte concrete ai cittadini”.

La difesa della sanità pubblica e la gestione delle emergenze

Il potenziamento dei servizi sanitari nell’area cilentana viene definito dal segretario del PD come una priorità politica fondamentale per garantire la sicurezza sia dei residenti stabili sia dei flussi turistici. L’obiettivo dichiarato è l’efficientamento dei tempi di risposta nelle situazioni di emergenza.

L’esponente del Partito Democratico ha poi concluso il suo intervento rivendicando l’operato dell’ente regionale in un contesto nazionale complesso: “La Regione Campania continua a dimostrare con i fatti di sostenere la sanità pubblica, investendo risorse, personale, strutture e servizi, nonostante i pesanti tagli del Fondo sanitario nazionale che negli ultimi anni hanno reso più difficile il lavoro delle Regioni”.

Il dibattito politico e i nodi irrisolti sul territorio

Le dichiarazioni del segretario regionale hanno tuttavia sollevato diverse reazioni e polemiche negli ambienti politici e locali. Al centro del dibattito si colloca la gestione storica della sanità cilentana, con particolare riferimento alla situazione dell’ospedale di Agropoli.

Negli anni corrispondenti alla presidenza di Vincenzo De Luca, la struttura ospedaliera è stata oggetto di ripetute inaugurazioni a cui non è seguito un reale sviluppo dei servizi offerti. I limiti alla crescita della struttura e la carenza di prestazioni essenziali hanno portato nel tempo a un progressivo ridimensionamento del presidio, che attualmente opera con le funzioni ridotte di centro di primo soccorso.