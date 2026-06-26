Piana del Sele

Terremoto politico a Battipaglia, si dimette l’assessore Paolo Palo: maggioranza di Cecilia Francese in bilico

Terremoto politico a Battipaglia: l'assessore Paolo Palo si dimette a poche ore dal Consiglio comunale. Maggioranza di Cecilia Francese in forte crisi

Antonio Elia
Paolo Palo

Il panorama politico locale vive momenti di forte instabilità. L’assessore Paolo Palo ha ufficialmente rassegnato le proprie dimissioni dall’incarico con deleghe alla polizia municipale, al cimitero, alla manutenzione del verde e alla viabilità.

Maggioranza in crisi prima del consiglio comunale

Questo gesto non rappresenta solo un cambio di casacca o un’uscita di scena individuale, ma segna di fatto l’apertura di un’ulteriore e delicata fase di crisi all’interno della maggioranza che sostiene l’amministrazione guidata dalla sindaca Cecilia Francese.

Le dimissioni, depositate e protocollate nelle scorse ore, giungono in un momento cruciale, a pochissima distanza dalla seduta del Consiglio comunale convocata per questa sera. La tempistica della decisione solleva interrogativi immediati sulla tenuta degli equilibri politici attuali e rischia di alimentare ulteriormente le tensioni già ampiamente visibili tra i consiglieri di maggioranza.

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