Agropoli: le statue dei patroni Pietro e Paolo fanno tappa all’ospedale

In vista della festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni di Agropoli, le immagini dei due santi hanno fatto visita alle parrocchie cittadine. Ieri, 25 giugno, hanno invece raggiunto l’ospedale civile, dove è stata celebrata la Santa Messa.

Un momento di preghiera nel cuore della protesta

Si è trattato di un momento importante, anche in considerazione della protesta in atto per chiedere la riapertura del nosocomio cittadino.

Il parroco, Don Pasquale Gargione, ha commentato così l’iniziativa:

«È una sosta che avremmo fatto a prescindere per dare un segnale di vicinanza al mondo della sofferenza, ma a causa di questa mobilitazione assume un significato importante. Noi come chiesa ci siamo per portare non solo solidarietà ma anche la preghiera affinché i santi Apostoli intercedano e suscitino in chi deve decidere quella saggezza necessaria e quell’attenzione al bene comune che passa anche per il diritto alla salute».

Il programma dei festeggiamenti

Il clou dei festeggiamenti per i Santi Pietro e Paolo sarà il 29 giugno, ma ci saranno anche altri momenti.

«Vogliamo ricordare che gli apostoli sono i patroni di Agropoli per questo abbiamo arricchito il programma e abbiamo trovato per fortuna tanto entusiasmo», ha concluso il sacerdote.