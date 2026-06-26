Attualità

Cilentana: nuova chiusura temporanea dello svincolo di Vallo Scalo

Il provvedimento prevede l’interdizione al traffico dalle ore 09:00 del 29 giugno fino alle alle ore 10:00 del 01 luglio 2026

Chiara Esposito
Cilentana

Nella giornata di oggi Anas ha emesso una nuova ordinanza per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione straordinari, programmati lungo l’arteria.

Il calendario dei blocchi e i tratti interessati

Il provvedimento prevede l’interdizione al traffico dalle ore 09:00 del 29 giugno fino alle alle ore 10:00 del 01 luglio 2026 e interesserà tutte le rampe di ingresso e uscita in direzione Agropoli/Salerno e Vallo della Lucania/Sapri, su entrambe le corsie.

Oltre alla chiusura, è previsto anche il senso unico alternato, regolato da semafori, nel tratto compreso tra il km 126+640 e il km 126+700.

I percorsi alternativi e la segnaletica

Gli automobilisti diretti a Vallo Scalo dovranno seguire il percorso alternativo lungo la SR (ex SS 18 Tirrena Inferiore). Per garantire una corretta informazione, sarà installata una segnaletica temporanea in punti strategici: in direzione nord prima dello svincolo di Ceraso, Vallo della Lucania e Pattano, in direzione sud prima dello svincolo di Perito e Omignano.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.