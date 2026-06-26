Cilentana: nuova chiusura temporanea dello svincolo di Vallo Scalo

Nella giornata di oggi Anas ha emesso una nuova ordinanza per consentire l’avanzamento degli interventi di manutenzione straordinari, programmati lungo l’arteria.

Il calendario dei blocchi e i tratti interessati

Il provvedimento prevede l’interdizione al traffico dalle ore 09:00 del 29 giugno fino alle alle ore 10:00 del 01 luglio 2026 e interesserà tutte le rampe di ingresso e uscita in direzione Agropoli/Salerno e Vallo della Lucania/Sapri, su entrambe le corsie.

Oltre alla chiusura, è previsto anche il senso unico alternato, regolato da semafori, nel tratto compreso tra il km 126+640 e il km 126+700.

I percorsi alternativi e la segnaletica

Gli automobilisti diretti a Vallo Scalo dovranno seguire il percorso alternativo lungo la SR (ex SS 18 Tirrena Inferiore). Per garantire una corretta informazione, sarà installata una segnaletica temporanea in punti strategici: in direzione nord prima dello svincolo di Ceraso, Vallo della Lucania e Pattano, in direzione sud prima dello svincolo di Perito e Omignano.