Salerno, aggredito il presidente dell’Asi Antonio Visconti: solidarietà dal mondo politico

Un grave episodio di violenza ha visto coinvolto Antonio Visconti, attuale presidente dell’ASI e consigliere comunale del Partito Democratico a Battipaglia. Secondo le prime ricostruzioni dei fatti, documentate anche attraverso fonti locali, Visconti è stato vittima di un’aggressione fisica mentre si trovava in via Santi Martiri, a Salerno. L’autore del gesto sarebbe un imprenditore residente a Fisciano. A seguito dell’accaduto, il presidente dell’ASI ha dovuto fare ricorso alle cure mediche, venendo trasportato presso l’ospedale di Battipaglia.

La solidarietà del mondo politico e la condanna del gesto

In risposta a questo atto, sono giunti immediati messaggi di solidarietà da parte del mondo politico. Tra i primi a esprimere il proprio sostegno vi è Vincenzo Inverso, rappresentante provinciale del movimento “Progetto Civico Italia”.

Inverso, rivolgendosi direttamente a Visconti, ha voluto sottolineare non solo la stima personale verso le sue qualità umane e professionali, ma ha espresso anche una condanna netta e ferma per l’aggressione subita durante l’esercizio delle sue funzioni di presidente dell’ASI Salerno.

Il dibattito sulla sicurezza delle cariche pubbliche

L’episodio riaccende il dibattito sulla sicurezza e sul rispetto necessario nell’esercizio delle cariche pubbliche, con le forze politiche locali unite nel condannare fermamente qualsiasi forma di violenza.