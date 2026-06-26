Incidente sulla A2 del Mediterraneo tra Atena Lucana e Polla: scontro tra due auto e traffico in tilt

Un nuovo incidente stradale lungo l’Autostrada A2 del Mediterraneo ha provocato pesanti rallentamenti alla circolazione e richiedesto l’intervento urgente dei soccorritori. Lo scontro si è verificato nella mattinata di oggi nel tratto compreso tra gli svincoli di Atena Lucana e Polla, una tratta già nota per la complessità dei flussi veicolari.

La dinamica dello scontro e i primi rilievi

Per cause che sono ancora in corso di accertamento da parte delle autorità competenti, due automobili si sono scontrate mentre percorrevano l’arteria autostradale. L’impatto tra i due veicoli è stato di rilevante entità, tanto da rendere necessario il dispiegamento immediato dei soccorsi sul luogo dell’evento.

L’intervento dei soccorritori e della Polizia stradale

Sul posto sono tempestivamente giunti i sanitari del 118, che hanno prestato le prime cure necessarie agli occupanti delle vetture coinvolte per valutarne le condizioni di salute. Insieme al personale medico, sono intervenuti gli agenti della Polizia stradale della sottosezione di Sala Consilina. I poliziotti si sono immediatamente occupati dei rilievi planimetrici utili a ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, gestendo al contempo i flussi di traffico per garantire la sicurezza degli automobilisti e degli operatori durante le operazioni di soccorso.

Ripercussioni sulla circolazione e accertamenti in corso

L’incidente ha inevitabilmente provocato forti rallentamenti alla circolazione stradale nel segmento autostradale interessato, determinando disagi significativi per i conducenti in transito. Le indagini e gli accertamenti da parte della Polizia stradale restano attivi per fare piena luce sull’accaduto. Nessuna delle persone coinvolte ha riportato ferite; tra di loro anche una mamma con il suo bimbo di pochi mesi.