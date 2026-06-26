Infortunio a Porto Infreschi: turista cade in barca e viene soccorso dalla Guardia Costiera

Una disavventura ha avuto come protagonista nella mattinata odierna un turista. L’uomo aveva deciso di trascorrere una giornata a bordo di un’imbarcazione lungo la costa cilentana, quando all’improvviso qualcosa non è andato per il verso giusto.

L’incidente a bordo e l’allarme

Il malcapitato, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto mentre si trovava a bordo della barca. Allertati i soccorsi, l’uomo è stato immediatamente raggiunto dagli uomini della Guardia Costiera di Marina di Camerota, diretti dalla Tenente di Vascello Samantha Losito. I militari hanno intercettato velocemente l’area indicata, nei pressi di Porto Infreschi.

L’arrivo dei soccorsi in porto

Subito dopo, il malcapitato è stato trasferito presso la struttura portuale di Marina di Camerota dove ad attenderlo c’erano i sanitari della Croce Gialla e un medico. Sembra che il turista abbia riportato un trauma su di un fianco, ma le sue condizioni di salute fortunatamente non sarebbero gravi.