Cilento

Infortunio a Porto Infreschi: turista cade in barca e viene soccorso dalla Guardia Costiera

Un turista è caduto a bordo di un'imbarcazione nei pressi di Porto Infreschi. Immediato l'intervento della Guardia Costiera e della Croce Gialla

Maria Emilia Cobucci
Soccorso Camerota

Una disavventura ha avuto come protagonista nella mattinata odierna un turista. L’uomo aveva deciso di trascorrere una giornata a bordo di un’imbarcazione lungo la costa cilentana, quando all’improvviso qualcosa non è andato per il verso giusto.

L’incidente a bordo e l’allarme

Il malcapitato, per cause in corso di accertamento, ha perso l’equilibrio ed è caduto mentre si trovava a bordo della barca. Allertati i soccorsi, l’uomo è stato immediatamente raggiunto dagli uomini della Guardia Costiera di Marina di Camerota, diretti dalla Tenente di Vascello Samantha Losito. I militari hanno intercettato velocemente l’area indicata, nei pressi di Porto Infreschi.

L’arrivo dei soccorsi in porto

Subito dopo, il malcapitato è stato trasferito presso la struttura portuale di Marina di Camerota dove ad attenderlo c’erano i sanitari della Croce Gialla e un medico. Sembra che il turista abbia riportato un trauma su di un fianco, ma le sue condizioni di salute fortunatamente non sarebbero gravi.

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