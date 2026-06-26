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Terremoto nel calcio dilettantistico: Club Serre verso la cessione al Bellizzi, il Montecorice United vende il titolo

Colpo di scena nel calcio dilettantistico: il Club Serre potrebbe cedere il titolo di Promozione al Bellizzi. Addio ufficiale del Montecorice United, titolo in vendita

Antonio Pagano

Colpo di scena nel calcio dilettantistico locale. Dopo la grande stagione culminata con la vittoria del campionato di Prima categoria, il Club Serre rischia di non iscriversi nel prossimo campionato di Promozione e il titolo potrebbe passare al Bellizzi.

Il Club Serre e l’intreccio con il Bellizzi

Secondo le ultime indiscrezioni infatti il club neopromosso sarebbe vicino alla vendita del titolo al Bellizzi, piazza nella quale ci sono già grandi ambizioni. Gli ex dirigenti del Città di Campagna sono pronti a formalizzare una proposta per l’acquisizione del titolo e potrebbero provare a portare a proprio a Bellizzi un bel po’ di calciatori che, sotto la guida di mister Mario Pietropinto, hanno conquistato il salto diretto in Eccellenza.

Montecorice United: c’è il comunicato ufficiale di addio

Rischia di sparire dal calcio locale anche il Montecorice United, formazione che nello scorso campionato ha militato in prima categoria, chiudendo la stagione al settimo posto. Il club ha comunicato attraverso una nota ufficiale, la messa in vendita del titolo, gli interessati potranno inviare una richiesta di acquisto entro e non oltre il 2 luglio 2026.

Per sopraggiunti impegni lavorativi, la società non potrà proseguire nella gestione della squadra per la prossima stagione sportiva. Una decisione sofferta, maturata dopo attente valutazioni – come si legge nella nota – che segna la conclusione di un percorso vissuto con passione, sacrificio e senso di responsabilità verso i colori di questa maglia e per l’intera comunità sportiva.

Il comunicato si conclude con i ringraziamenti a chi in questi anni ha continuato a sostenere il progetto: tifosi, collaboratori, sponsor, istituzioni e atleti che hanno contribuito con impegno e dedizione alla crescita della società.

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