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Campania, scatta l’allerta per ondate di calore: temperature fino a 6 gradi sopra la media e picchi di afa di notte

La Protezione Civile della Campania ha emesso un'allerta meteo per ondate di calore dal 27 al 29 giugno. Temperature in aumento e forte umidità a Benevento, Caserta e sulle coste

Ernesto Rocco
Caldo

Il Centro funzionale multirischi della Protezione Civile della Regione Campania ha emesso un avviso di criticità per ondate di calore, che sarà attivo dalle ore 08:00 di sabato 27 giugno fino alle ore 20:00 di lunedì 29 giugno. Il provvedimento si è reso necessario in base al quadro meteorologico attuale, che evidenzia un aumento repentino delle temperature su gran parte del territorio.

L’allerta riguarderà i comuni campani classificati a rischio elevato e moderato. Le aree in cui si registreranno i disagi maggiori sono le province di Benevento e di Caserta.

Temperature sopra la media e tassi di umidità in aumento

I tecnici prevedono che le temperature potranno superare di 5-6°C i valori medi del periodo. A peggiorare la percezione del caldo interverrà l’alto tasso di umidità, associato a una generale scarsa ventilazione.

Il fenomeno si avvertirà in modo particolare lungo la fascia costiera durante le ore notturne. Nella notte tra sabato e domenica l’umidità potrà superare il 60-70%, mentre nella notte successiva, tra domenica e lunedì, la concentrazione di vapore acqueo nell’aria potrebbe oltrepassare il 70-80%, rendendo il clima particolarmente afoso.

Le raccomandazioni della Protezione Civile per la popolazione

La Protezione Civile ha diffuso una serie di norme comportamentali per limitare i rischi legati alle temperature elevate. Si raccomanda di evitare le uscite nelle ore più calde della giornata, non esporsi al sole e sospendere le attività fisiche all’aperto, oltre a limitare l’uso dell’auto.

I soggetti che devono prestare maggiore attenzione sono gli anziani, i bambini, i cardiopatici e tutte le persone che presentano quadri clinici a rischio. Per mitigare gli effetti dell’afa si consiglia di arieggiare correttamente i locali domestici, idratarsi in modo costante bevendo acqua e monitorare le condizioni degli animali domestici.

Le autorità locali sono state invitate ad attivare e mantenere i protocolli di vigilanza e assistenza dedicati alle fasce più fragili della popolazione.

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