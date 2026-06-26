Sanità nel Cilento, via libera al Pronto soccorso di Agropoli: firmato il mandato all’Asl

La sanità nel Cilento si appresta a vivere una svolta attesa da anni. Il presidente della regione Campania, Roberto Fico, ha annunciato ufficialmente il via libera per l’integrazione del Pronto soccorso di Agropoli all’interno dell’Atto di organizzazione aziendale dell’Asl di Salerno. La decisione giunge al termine di un percorso di ascolto e confronto con i sindaci della zona, i cittadini e i rappresentanti del territorio, che da tempo richiedevano un potenziamento dei servizi di emergenza e urgenza.

L’atto formale impegna il direttore generale dell’azienda sanitaria locale ad avviare tempestivamente tutti gli adempimenti amministrativi necessari. Si tratta di un provvedimento strategico che punta a modificare l’assetto della rete assistenziale a sud di Salerno, offrendo tutele concrete a una popolazione che, soprattutto nei mesi estivi, vede moltiplicare le proprie presenze.

Il mandato all’Asl di Salerno e la svolta per la rete di emergenza

La scelta della presidenza della regione risponde alla necessità di colmare un vuoto assistenziale avvertito pesantemente dalle comunità locali. L’inserimento formale della struttura di Agropoli rappresenta il primo passo operativo per la nascita di un presidio strutturato.

Il governatore ha chiarito i passaggi chiave che hanno condotto a questa determinazione:

“Ho letto con attenzione i vostri messaggi, i vostri commenti e tutta la documentazione che mi avete inviato dal Cilento. Ho ascoltato le ragioni del territorio e, dopo diversi approfondimenti, riunioni e momenti di condivisione con i sindaci, ho preso una decisione. Ho dato mandato al Direttore Generale dell’ASL di Salerno di integrare l’Atto di Organizzazione Aziendale, prevedendo l’inserimento del Pronto Soccorso di Agropoli, e di avviare tutti i conseguenti adempimenti amministrativi”.

Il provvedimento sblocca l’iter per il rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza, configurandosi come una risposta diretta alle richieste di sicurezza sanitaria espresse dai residenti del comprensorio cilentano.

Il ruolo dell’università e le prossime tappe sul territorio

Il piano di rilancio del presidio ospedaliero non si limiterà alla sola riapertura burocratica, ma prevede un modello di gestione che punta a coinvolgere le eccellenze accademiche della regione. Il supporto delle facoltà di medicina e delle aziende universitarie viene individuato come lo strumento ideale per garantire la sostenibilità dei servizi nel lungo periodo e superare le storiche carenze di personale medico.

Nelle intenzioni dei vertici regionali, il consolidamento della struttura dovrà passare attraverso un confronto continuo e trasparente con gli amministratori locali. L’obiettivo è analizzare sia i benefici immediati sia le problematiche strutturali che ancora insistono sul sistema sanitario locale.

Il presidente della regione ha delineato la visione strategica alla base del progetto:

“Sono convinto, inoltre, che la piena strutturazione del presidio potrà giovarsi anche dell’apertura al contributo del mondo universitario, una risorsa preziosa per accompagnare il consolidamento del Pronto Soccorso e garantirne nel tempo la solidità. Spero di essere presto ad Agropoli per incontrare il territorio, condividere le opportunità che questa scelta apre e confrontarci, con la massima trasparenza, anche sulle criticità che restano da affrontare. Perché la sanità si migliora ascoltando le comunità e assumendosi la responsabilità delle decisioni”.

La data della visita ufficiale ad Agropoli definirà l’inizio della nuova fase operativa per la sanità cilentana.