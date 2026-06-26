Aeroporto di Salerno, Camera di Commercio stanzia 2 milioni di euro per il turismo internazionale

La Camera di Commercio di Salerno ha approvato una delibera strategica focalizzata sul posizionamento internazionale della provincia e sul potenziamento dei collegamenti infrastrutturali. L’ente camerale ha stanziato un fondo complessivo di 2 milioni di euro per il biennio 2026 e 2027, con l’obiettivo di finanziare attività di promozione e marketing turistico. Questo investimento mira a incrementare in modo diretto il flusso di passeggeri dello scalo di Salerno, intercettando la domanda nei principali mercati europei fin dalla fase di pianificazione del viaggio.

Le tre direttrici della strategia camerale

Il piano d’intervento delineato dalla Camera di Commercio si sviluppa su tre assi principali, studiati per massimizzare l’efficacia dello stanziamento economico:

Ampliamento della rete regionale : il potenziamento dello scalo salernitano si inserisce in una logica di diversificazione degli accessi alla Campania. L’azione si muove in coordinamento con l’aeroporto di Napoli per garantire una crescita del turismo che sia equilibrata, diffusa e sostenibile su tutto il territorio.

: il potenziamento dello scalo salernitano si inserisce in una logica di diversificazione degli accessi alla Campania. L’azione si muove in coordinamento con l’aeroporto di Napoli per garantire una crescita del turismo che sia equilibrata, diffusa e sostenibile su tutto il territorio. Generazione della domanda : l’infrastruttura aerea viene considerata un elemento attivo per stimolare il mercato. La combinazione tra l’attivazione di nuove rotte e lo sviluppo di campagne promozionali mirate punta a creare un legame diretto tra l’offerta territoriale e i potenziali visitatori.

: l’infrastruttura aerea viene considerata un elemento attivo per stimolare il mercato. La combinazione tra l’attivazione di nuove rotte e lo sviluppo di campagne promozionali mirate punta a creare un legame diretto tra l’offerta territoriale e i potenziali visitatori. Valorizzazione dei canali dei vettori: il progetto prevede di sfruttare le piattaforme digitali e i canali di comunicazione diretta delle compagnie aeree. In questo modo si intende dare massima visibilità al brand Salerno e provincia nel momento decisivo in cui l’utente acquista il proprio viaggio.

L’iniziativa si basa sulla consapevolezza che la connettività aerea rappresenti oggi una leva di sviluppo territoriale imprescindibile, capace di influenzare in modo determinante le scelte dei viaggiatori internazionali all’interno di un mercato globale fortemente competitivo.