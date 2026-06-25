Cilento

Ospedale di Agropoli, Del Mastro (FdI): “Adesso no a medaglie in petto”

Ospedale di Agropoli, Fratelli d'Italia frena i facili entusiasmi dopo le parole di Fico: "La vittoria è del popolo, vigileremo sulle promesse"

Redazione Infocilento
Modesto del Mastro

Il gruppo di Fratelli d’Italia in Provincia di Salerno, composto da Antonio Somma e Modesto Del Mastro, ha presentato al Consiglio una mozione, poi votata all’unanimità, sulla questione dell’ospedale di Agropoli. Oggi, alla luce delle parole del presidente della Regione Campania Roberto Fico, che ha finalmente parlato della questione dopo un lungo silenzio, interviene nel merito.

Il monito alla Regione e la cautela sui meriti

«Inutile fare plausi a questo o a quell’amministratore – dicono –. Fico, la Regione o chi per loro hanno semplicemente ascoltato un territorio e fatto il proprio dovere. Si è accesa una luce per l’ospedale, ma è ancora flebile. Non è il momento delle critiche o delle polemiche e sappiamo benissimo che anche pochissimo è meglio del nulla, però adesso c’è da lavorare, e anche tanto».

La mobilitazione popolare e l’impegno di Fratelli d’Italia

Il gruppo del partito di Giorgia Meloni in Provincia lancia poi un monito: «I tanti anni di immobilismo da parte di un gran numero di amministratori locali – aggiungono – non siano cancellati con un colpo di spugna. Nessuno dei sindaci cilentani può oggi appuntarsi una medaglia sul petto.

La vittoria è del popolo, di chi si è impegnato, di chi ha portato 4 mila persone in strada l’8 agosto 2025 e di chi ha lavorato dietro le quinte senza prendersi alcun merito, ma semplicemente difendendo un diritto costituzionalmente garantito. Come detto in assise la scorsa settimana, vigileremo affinché tutte le promesse fatte, come ad esempio le interlocuzioni con l’Asl, siano mantenute».

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