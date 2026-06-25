Attualità

Campania più inclusiva e sostenibile: arrivano i fondi per le barriere architettoniche e il Masterplan Cilento Sud

La Giunta regionale della Campania approva 1,2 milioni di euro contro le barriere architettoniche e vara il Masterplan definitivo per il rilancio del Cilento Sud

Ernesto Rocco

Due interventi strategici per accompagnare lo sviluppo sostenibile dei territori, migliorare la qualità dello spazio pubblico e rafforzare la coesione territoriale: la Giunta regionale della Campania, nella seduta odierna, ha approvato il provvedimento per l’attivazione del Fondo regionale destinato all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici e nelle aree pubbliche comunali e il Masterplan – Programma integrato di valorizzazione del litorale Cilento Sud.

Un piano da 1,2 milioni di euro contro le barriere architettoniche

Con il primo provvedimento, la Giunta programma risorse fino a 1,2 milioni di euro a valere sul bilancio regionale pluriennale per il cofinanziamento di interventi finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici pubblici, nei parchi e nelle aree a fruizione pubblica di proprietà dei Comuni. Il cofinanziamento regionale potrà coprire fino al 70% del costo complessivo di ciascun intervento selezionato. La valutazione dei progetti terrà conto dell’estensione delle superfici interessate, della qualità progettuale e della quota di compartecipazione assicurata dagli enti proponenti.

Approvato il Masterplan Cilento Sud: i tredici Comuni coinvolti

Con il secondo provvedimento, viene approvato in via definitiva il Masterplan del litorale Cilento Sud, al termine di un percorso di concertazione che ha coinvolto enti locali, amministrazioni e soggetti del territorio per definire una strategia condivisa di sviluppo sostenibile dell’area costiera del Cilento meridionale. Il Programma integrato di valorizzazione punta a costruire una visione unitaria del territorio attraverso quattro direttrici di intervento: il rafforzamento della mobilità e dell’accessibilità; la valorizzazione del patrimonio culturale, paesaggistico e naturalistico; il sostegno alla filiera agricola e zootecnica legata alla Dieta Mediterranea; la promozione della sostenibilità ambientale attraverso l’implementazione delle comunità energetiche.

Il progetto interessa i tredici Comuni dell’area target – Ascea, Camerota, Casal Velino, Centola, Ispani, Montecorice, Pisciotta, Pollica, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, Santa Marina, Sapri e Vibonati – con ricadute positive anche sulle aree interne circostanti.

Il commento dell’assessore Vincenzo Cuomo sulla visione strategica

«I provvedimenti approvati oggi – dichiara l’assessore al Governo del territorio Vincenzo Cuomo – confermano un’idea di programmazione strategica che mette al centro la qualità dello sviluppo e il diritto delle persone ad abitare spazi più accessibili, connessi e sostenibili. Da un lato sosteniamo concretamente i Comuni nella realizzazione di interventi che rendano edifici e spazi pubblici più inclusivi e pienamente fruibili; dall’altro investiamo sulla valorizzazione integrata del Cilento Sud, accompagnando un territorio dalle straordinarie potenzialità verso nuove opportunità di crescita e occupazione. Sono azioni diverse ma unite da una stessa visione: costruire una Campania più competitiva, coesa e attenta alla qualità della vita delle comunità».

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.