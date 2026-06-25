Attualità

Divieto di balneazione a Battipaglia: stop ai tuffi a Spineta Nuova vicino al fiume Tusciano

Ordinanza n. 156/2026 a Battipaglia: scatta il divieto di balneazione a Spineta Nuova, nei pressi del fiume Tusciano, dopo i rilievi ARPAC. Mappa e dettagli

Redazione Infocilento
Arpac

Il Comune di Battipaglia informa la cittadinanza che, con ordinanza sindacale n. 156 del 24 giugno 2026, è stato disposto il divieto di balneazione nella zona marina identificata con ID IT015065014001 – Spineta Nuova, in prossimità della foce del fiume Tusciano.

La decisione si rende necessaria a seguito degli esiti analitici trasmessi dall’ARPAC relativi ai campionamenti effettuati in data 22 giugno 2026, dai quali è emerso il superamento dei parametri microbiologici previsti dalla normativa vigente.

L’area interessata dal provvedimento

L’area interessata si estende da 200 metri a sud della foce del Tusciano fino a 528 metri oltre, come riportato nella tabella tecnica allegata all’ordinanza.

Il provvedimento recepisce inoltre quanto stabilito dalla Giunta Regionale della Campania con le deliberazioni n. 42/2026 e n. 165/2026, che classificano le acque di balneazione per la stagione 2026 e individuano i tratti permanentemente o temporaneamente non idonei alla balneazione. In particolare, la Regione ha ribadito che tutte le acque classificate come “scarse” devono essere considerate non balneabili all’inizio della stagione.

Segnaletica, controlli e comunicazioni ufficiali

L’ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e resa visibile tramite cartellonistica in loco, oltre che sul sito istituzionale del Comune nella sezione Trasparenza/Informazioni ambientali. Sono state inoltre avviate le comunicazioni agli enti competenti, tra cui Regione Campania, Ministero della Salute, ASL Salerno, ARPAC e Capitaneria di Porto.

L’Amministrazione comunale invita i cittadini al rispetto del divieto, ricordando che la tutela della salute pubblica e dell’ambiente marino rappresenta una priorità assoluta. Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare l’ordinanza completa nella sezione dedicata del sito istituzionale o richiedere informazioni agli uffici competenti.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.