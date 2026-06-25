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Silver economy e valorizzazione del territorio: a Monte San Giacomo si presentano i progetti per il Vallo di Diano

I risultati del concorso di idee del progetto Albo Anziani Attivi a Monte San Giacomo. Nuove opportunità occupazionali e sociali legati alla silver economy

Redazione Infocilento
Anziani Monte San Giacomo

Il Vallo di Diano si appresta a scoprire i progetti vincitori dedicati allo sviluppo della filiera economica legata alla terza età. Venerdì 26 giugno, alle ore 17:30, l’Officina Cultura di Monte San Giacomo ospiterà il seminario di presentazione dei risultati del concorso di idee nato all’interno del progetto Albo Anziani Attivi del Vallo di Diano.

L’iniziativa, finanziata dalla Regione Campania con Decreto Dirigenziale n. 277/24, vede come ente capofila l’Organizzazione di Volontariato Protezione Civile Sassano Gruppo Lucano. L’evento rappresenta un momento di restituzione pubblica fondamentale per un percorso che punta a trasformare l’invecchiamento della popolazione in una risorsa concreta per il territorio meridionale.

Gli obiettivi del concorso e il ruolo degli over 65

L’incontro è strutturato per informare i partecipanti sul percorso intrapreso per far emergere e definire nuove attività. L’attenzione si concentra sul recupero di vecchi mestieri e sulla creazione di prodotti culturali, turistici e naturalistici. Ogni proposta è stata valutata in un’ottica di rivitalizzazione sociale, economica e occupazionale, mettendo al centro del processo l’inclusione piena dei cittadini over 65.

I lavori si apriranno con l’intervento introduttivo della presidente dell’O.D.V. Protezione Civile Margherita Marra, che illustrerà lo stato dell’arte del progetto e le azioni attualmente in corso a una platea composta da associazioni, enti locali, giovani, donne e portatori di interesse del territorio.

Sviluppo economico nelle aree interne a sud di Salerno

La strategia del concorso nasce da una sinergia operativa. L’iniziativa è stata infatti ideata da Vincenzo Quagliano, coordinatore del D.D.C. Area Interna Vallo di Diano, insieme a Daniele Curcio e Annarosa Boccia dell’O.D.V. Protezione Civile. L’intento principale è l’attivazione di un circuito virtuoso per l’economia delle aree interne a sud di Salerno, stimolando una collaborazione diretta tra istituzioni locali, associazioni, stakeholder e cittadini.

L’attenzione si concentra sulla crescente domanda di servizi e attività per la fascia senior, un ambito che rientra pienamente nella definizione di Silver Economy. Si tratta di una filiera emergente e trasversale, capace di influenzare settori che vanno dal turismo all’artigianato, passando per l’ambiente, la mobilità, l’industria farmaceutica, il benessere e l’edilizia, fino all’industria culturale e del tempo libero.

Servizi di coaching e supporto finanziario per le idee in gara

Durante l’appuntamento di venerdì verranno presentati ufficialmente i partecipanti e le proposte candidate. I proponenti avranno accesso a percorsi gratuiti di coaching e fundraising, gestiti da consulenti con esperienza pluriennale nel settore della creazione d’impresa.

Nel corso del seminario verrà inoltre presentata la commissione giudicatrice che avrà il compito di valutare i progetti in gara e di assegnare i premi economici previsti per le soluzioni ritenute migliori e più sostenibili per il tessuto locale.

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