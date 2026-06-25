Attualità

Estate 2026: a Marina di Pisciotta ripartito il servizio di salvamento in mare

Al via il servizio di salvamento a Marina di Pisciotta. Stamattina la simulazione di soccorso al porto con Guardia Costiera, Misericordia e bagnini

Maria Emilia Cobucci

È partito ufficialmente questa mattina a Marina di Pisciotta, frazione costiera del comune di Pisciotta, il servizio di salvamento a mare sulle spiagge libere comunali. Un presidio fondamentale per garantire sicurezza, assistenza e corretta fruizione del litorale da parte dei cittadini, dei visitatori e dei turisti.

Un servizio essenziale per i cittadini e i turisti ottenuto attraverso una costante e stretta collaborazione tra l’Ufficio Circondariale di Palinuro, diretto dalla Tenente di Vascello Samantha Losito, e il comune di Pisciotta guidato dal Sindaco Ettore Liguori.

La simulazione di soccorso al porto

Nel corso della mattinata odierna proprio il porto di Marina di Pisciotta è stato teatro di una simulazione di annegamento che ha visto la partecipazione di tutte le forze messe in campo, a partire da oggi e per tutto il periodo estivo, che attivamente espleteranno il servizio:

  • Gli operatori della ditta di salvamento
  • Il personale della Guardia Costiera
  • I sanitari della Misericordia di Ascea

“Ringraziamo l’amministrazione comunale di Pisciotta per avere intrapreso anche per questa stagione estiva questa iniziativa che garantisce la sicurezza sulle spiagge e lungo le coste”, ha dichiarato la Tenente Losito.

Un presidio che dura da quattro anni

Un servizio che ormai da quattro anni viene garantito a tutti i cittadini e i turisti che scelgono Pisciotta per trascorrere le loro vacanze estive.

“Lo scorso anno il porto di Marina di Pisciotta è stato interessato da un importante salvamento in una giornata di maltempo – ha poi aggiunto l’assessore con delega all’Ambiente Natalina Fedullo – Il comune di Pisciotta è uno dei pochi comuni della fascia costiera che garantisce questo servizio, fondamentale per il nostro territorio”.

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