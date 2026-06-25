Montecorice da record: celebrata la ventesima Bandiera Blu ad Agnone tra cultura e la musica di Marco Zurzolo

Montecorice ha celebrato ieri sera un traguardo storico per il proprio territorio. Nella splendida cornice di piazza Marina Nuova, nella frazione marina di Agnone, si è svolta la cerimonia ufficiale per la consegna della ventesima Bandiera blu FEE Italia, un riconoscimento che premia la qualità delle acque e la gestione ambientale della località cilentana.

La manifestazione ha preso il via alle 20:30 con il saluto istituzionale del sindaco, Flavio Meola. Il primo cittadino ha guidato il momento più atteso della serata: il gesto simbolico dell’alzabandiera, che ha sancito il rinnovato impegno della comunità verso la tutela del mare e lo sviluppo sostenibile del litorale.

Libri e ambiente: la prima parte della serata

Subito dopo la parte formale, lo spazio è stato dedicato alla cultura con una serie di interventi tematici legati al territorio e alla sensibilizzazione ambientale. La professoressa Antonietta Lembo ha presentato il suo libro di fiabe “E dopo tutti a nanna”, introducendo i temi dell’ecologia ai più piccoli.

A seguire, il professor Vincenzo Santoriello ha offerto una lettura approfondita attraverso i suoi scritti dedicati alla valorizzazione del paesaggio. L’intera prima parte della serata è stata coordinata dal professor Giovanni Sambroia, che ha guidato il pubblico nelle vesti di moderatore e presentatore.

Il debutto di “Torno a Sud” con Marco Zurzolo

A partire dalle 21:30, l’evento ha cambiato veste per dare spazio alla grande musica d’autore, inaugurando ufficialmente la stagione estiva del comune borghigiano. Il pubblico ha assistito al debutto del progetto “Torno a Sud”, firmato dal maestro Marco Zurzolo.

Lo spettacolo si è rivelato un vero e proprio viaggio autobiografico e culturale. Zurzolo ha ripercorso quasi cinquant’anni di carriera, raccontando la genesi dei brani che lo hanno accompagnato come arrangiatore e compositore. Le sonorità proposte hanno unito le radici della tradizione napoletana con le influenze delle diverse culture del Mediterraneo, regalando una serata di grande intensità emotiva che ha idealmente ricondotto tutto il pubblico verso le atmosfere e l’identità del Meridione.