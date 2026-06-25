Attualità

Montecorice da record: celebrata la ventesima Bandiera Blu ad Agnone tra cultura e la musica di Marco Zurzolo

Montecorice festeggia la ventesima Bandiera Blu FEE ad Agnone. Rivivi la serata tra istituzioni, cultura e la grande musica di Marco Zurzolo

Manuel Chiariello

Montecorice ha celebrato ieri sera un traguardo storico per il proprio territorio. Nella splendida cornice di piazza Marina Nuova, nella frazione marina di Agnone, si è svolta la cerimonia ufficiale per la consegna della ventesima Bandiera blu FEE Italia, un riconoscimento che premia la qualità delle acque e la gestione ambientale della località cilentana.

La manifestazione ha preso il via alle 20:30 con il saluto istituzionale del sindaco, Flavio Meola. Il primo cittadino ha guidato il momento più atteso della serata: il gesto simbolico dell’alzabandiera, che ha sancito il rinnovato impegno della comunità verso la tutela del mare e lo sviluppo sostenibile del litorale.

Libri e ambiente: la prima parte della serata

Subito dopo la parte formale, lo spazio è stato dedicato alla cultura con una serie di interventi tematici legati al territorio e alla sensibilizzazione ambientale. La professoressa Antonietta Lembo ha presentato il suo libro di fiabe “E dopo tutti a nanna”, introducendo i temi dell’ecologia ai più piccoli.

A seguire, il professor Vincenzo Santoriello ha offerto una lettura approfondita attraverso i suoi scritti dedicati alla valorizzazione del paesaggio. L’intera prima parte della serata è stata coordinata dal professor Giovanni Sambroia, che ha guidato il pubblico nelle vesti di moderatore e presentatore.

Il debutto di “Torno a Sud” con Marco Zurzolo

A partire dalle 21:30, l’evento ha cambiato veste per dare spazio alla grande musica d’autore, inaugurando ufficialmente la stagione estiva del comune borghigiano. Il pubblico ha assistito al debutto del progetto “Torno a Sud”, firmato dal maestro Marco Zurzolo.

Lo spettacolo si è rivelato un vero e proprio viaggio autobiografico e culturale. Zurzolo ha ripercorso quasi cinquant’anni di carriera, raccontando la genesi dei brani che lo hanno accompagnato come arrangiatore e compositore. Le sonorità proposte hanno unito le radici della tradizione napoletana con le influenze delle diverse culture del Mediterraneo, regalando una serata di grande intensità emotiva che ha idealmente ricondotto tutto il pubblico verso le atmosfere e l’identità del Meridione.

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

© Copyright 2026 InfoCilento, registrazione Tribunale di Vallo della Lucania nr. 1/09 del 12 Gennaio 2009. Iscrizione al Roc: 41551. Editore: Domenico Cerruti – Proprietà: Red Digital Communication S.r.l. – P.iva 06134250650. Direttore responsabile: Ernesto Rocco | Tutti i contenuti di questo sito sono di proprietà della casa editrice, testi, immagini, video o commenti, non possono essere utilizzati senza espressa autorizzazione. Per le notizie o fotografie riportate da altre testate giornalistiche, agenzie o siti internet sarà sempre citata la fonte d’origine. Dove non sia stato possibile rintracciare gli autori o aventi diritto dei contenuti riportati, i webmaster si riservano, opportunamente avvertiti, di dare loro credito o di procedere alla rimozione. La redazione non è responsabile dei commenti presenti sul sito o sui canali social. Non potendo esercitare un controllo continuo resta disponibile ad eliminarli su segnalazione qualora gli stessi risultino offensivi e/o oltraggiosi. Relativamente al contenuto delle notizie, per eventuali contenuti non corretti o non veritieri, è possibile richiedere l’immediata rettifica a norma di legge.