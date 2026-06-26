Cronaca

Salerno, sorpresi con la cocaina in città: arrestati due giovanissimi

Operazione della Squadra Volante a Salerno: due giovani fermati con dosi di cocaina pronte per lo spaccio e contanti. Scattano i domiciliari e l'affidamento ai genitori

Redazione Infocilento
Polizia

Nella serata di ieri, 25 giugno, il personale della Polizia di Stato, in servizio presso la Squadra Volante della Questura di Salerno, ha proceduto all’arresto di due soggetti con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. I controlli rientrano nelle attività straordinarie di pattugliamento del territorio cittadino per il contrasto alla criminalità diffusa.

Il sequestro di droga e contanti

A seguito di una perquisizione mirata, i due sono stati trovati in possesso di 17 involucri contenenti sostanza stupefacente del tipo cocaina, per un peso complessivo di circa 4 grammi. Oltre alla droga, gli agenti hanno sequestrato la somma di 80 euro in contanti, ritenuta dalle forze dell’ordine il provento dell’attività illecita di spaccio.

I provvedimenti per il maggiorenne e il minore

L’autorità giudiziaria ha disposto misure differenziate per i due fermati in base all’età. Il soggetto maggiorenne è stato sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, mentre l’altro bloccato, di età minorenne, è stato affidato ai genitori su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni.

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