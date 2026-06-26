Prignano Cilento: arriva il metano, svolta green e bonus di 200 euro per le famiglie

Il metano arriva a Prignano Cilento. Con una simbolica cerimonia di accensione della prima fiammella, il centro cilentano svolta sul piano dell’efficienza energetica e ambientale grazie ad un nuovo servizio garantito grazie al completamento della rete da parte dell’Amalfitana Gas.

«Si scrive un piccola pagina di storia ed è quella del metano, è qualcosa di importante, rappresenta soprattutto una visione per il futuro perché da la possibilità ad aziende e a cittadini di vivere in una comunità dove si vede il futuro più roseo rispetto al passato», ha detto il sindaco di Prignano Cilento Michele Chirico.

Attivazione e sportello informativo in Comune

Per agevolare il passaggio alla nuova rete, Amalfitana Gas ha lanciato una campagna promozionale destinata alle utenze domestiche situate nel territorio comunale, valida sia per i proprietari di immobili sia per gli inquilini in locazione (sono escluse le partite IVA e le forniture non domestiche). Il piano prevede un premio di prima attivazione di 200,00 euro.

Al fine di supportare gli utenti in tutte le fasi di attivazione della fornitura, è stato predisposto anche un servizio di assistenza dedicato. Presso la casa comunale sarà infatti attivo un punto informativo pubblico, aperto dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13:00, dove ricevere chiarimenti e supporto logistico.

I prossimi passi: la rete si espande nel Cilento e Vallo di Diano

L’Amalfitana Gas, già impegnata in diversi comuni salernitani, sta continuando nella sua opera di ampliamento della rete del gas metano, per raggiungere anche Vallo di Diano e centri del Cilento interno:

«Stiamo lavorando su due fronti, perché stiamo affrontando questa bretella che collegherà Eboli con Monte San Giacomo nel Vallo di Diano mentre dall’altra parte abbiamo avviato i lavori tra Monte San Giacomo e Laurino e da lì collegheremo completamente la rete su tutto il Cilento Nord», ha spiegato Pierluigi De Flammineis Amministratore Delegato e Co-CEO di Amalfitana Gas.