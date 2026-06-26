Sant’Angelo a Fasanella, rilasciato il primo Permesso Rosa per le future mamme

Il Comune di Sant’Angelo a Fasanella compie un passo concreto verso l’inclusione e il sostegno alle famiglie con il rilascio del primo Permesso Rosa. La misura è destinata a garantire la sosta riservata a una giovane cittadina in stato di gravidanza, segnando l’avvio operativo di un progetto più ampio che prevede la creazione di spazi dedicati alle future mamme sul territorio comunale.
L’iniziativa punta a migliorare la mobilità urbana per le donne in dolce attesa, facilitando l’accesso ai servizi essenziali e riducendo i disagi legati alla ricerca di un parcheggio.
Un segnale concreto per la mobilità inclusiva
L’introduzione dei permessi e degli stalli rosa risponde alla necessità di offrire tutele reali in una fase delicata della vita familiare. Non si tratta solo di una agevolazione viabilistica, ma di una scelta amministrativa volta a promuovere una comunità più attenta e sensibile ai bisogni dei residenti.
Il progetto prevede l’integrazione di questi spazi nella rete dei parcheggi cittadini, offrendo un punto di sosta agevolato e protetto nei pressi dei principali centri di interesse del paese.
Il valore dei piccoli gesti per la comunità
La qualità della vita all’interno di un centro urbano si valuta anche attraverso la capacità delle istituzioni di rispondere alle esigenze quotidiane dei cittadini, in particolare di coloro che affrontano momenti di temporanea vulnerabilità o che necessitano di maggiore supporto logistico.
Il primo cittadino ha voluto sottolineare l’importanza di questo traguardo per l’intera cittadinanza. A commento dell’iniziativa, il sindaco di Sant’Angelo a Fasanella, Bruno Tierno, ha dichiarato: “Perché la qualità di una comunità si misura anche attraverso questi gesti: piccoli nelle dimensioni, grandi nel loro valore”.