Cilentana: riapre lo svincolo di Vallo Scalo, nuovi cantieri in vista

Dopo gli interventi avviati tra Omignano e Vallo Scalo, nuovi cantieri sulla Cilentana. Previsto da parte di Anas un investimento complessivo di otto milioni di euro.

Per consentire l’avanzamento delle attività, iniziate nello scorso mese di febbraio, questa settimana è stata disposta la chiusura totale dello svincolo di Vallo Scalo in entrambe le direzioni. Il provvedimento resterà in vigore fino alle 16.00 di oggi, venerdì 26 giugno. Durante il periodo di interdizione, il traffico verrà deviato sugli svincoli antecedenti o successivi, con apposita segnaletica posizionata in loco per guidare gli automobilisti.

Cantieri sulla SS18 Tirrena Inferiore: il piano tra Capaccio e Agropoli

Parallelamente ha preso il via un ulteriore intervento di rifacimento del manto stradale sulla SS18 Tirrena Inferiore. Questo cantiere si sviluppa lungo un tratto di circa otto chilometri, precisamente tra il novantesimo e il novantottesimo chilometro, che ricade nei territori comunali di Capaccio e Agropoli.

Attualmente le squadre stanno operando in corrispondenza di Capaccio. La programmazione dei lavori su questo secondo lotto è stata studiata per evitare i periodi di massima affluenza turistica: le operazioni proseguiranno fino alla fine del mese di luglio. L’obiettivo è quello di restituire la strada alla piena agibilità prima dell’esodo di agosto.

Una scelta logistica che mira a contemperare l’esigenza di ammodernamento dell’infrastruttura con le necessità di mobilità estiva di residenti e visitatori.

Gestione del traffico e viabilità ordinaria

Per garantire la minima interferenza possibile con la circolazione, Anas ha optato per una gestione del traffico basata sul restringimento della carreggiata, evitando l’installazione di impianti semaforici che avrebbero potuto creare rallentamenti a singhiozzo. Questa soluzione, sebbene comporti una riduzione degli spazi di percorrenza, assicura un flusso veicolare più continuo e regolare.

Nuove barriere di sicurezza ad Agropoli Sud

L’intervento sulla Tirrena Inferiore non si limiterà al solo rifacimento del manto stradale. È prevista anche un’attività complementare in corrispondenza dello svincolo di Agropoli Sud, sulla SS18VAR Cilentana, dove si procederà alla sostituzione integrale delle barriere di sicurezza.

Un aggiornamento che interessa un nodo strategico per la viabilità locale, migliorando non solo il piano viabile ma anche gli standard di protezione per chi percorre la strada.

Anas raccomanda agli automobilisti di prestare massima attenzione ai cartelli presenti nei tratti interessati e di moderare la velocità in prossimità dei cantieri, dove le condizioni di carreggiata risultano modificate e la presenza di mezzi e operatori richiede prudenza.

I due interventi rappresentano un significativo passo avanti per la messa in sicurezza e il potenziamento di due assi viari fondamentali per la mobilità interna del Cilento e per i collegamenti con la costa, garantendo una maggiore durata e qualità del fondo stradale.