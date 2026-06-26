Vigili del Fuoco Salerno, Clara Modesto è il nuovo comandante: questa mattina il passaggio di consegne

Presso la sede centrale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno si è svolta la cerimonia di avvicendamento al vertice dell’Ufficio. L’ingegnere Domenico De Pinto ha lasciato l’incarico di Comandante Provinciale per assumere un nuovo ruolo a Roma, presso la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco.

A succedergli è l’ingegnere Clara Modesto, dirigente di lunga esperienza e già Comandante dell’Istituto Superiore Antincendi di Roma.

Il bilancio del mandato di Domenico De Pinto

Nel corso della cerimonia è stato sottolineato l’importante lavoro svolto da De Pinto durante il suo mandato. Il suo operato si è caratterizzato, in particolare, per il rafforzamento della capacità operativa del Comando, per la valorizzazione delle professionalità interne e per un costante e proficuo dialogo con le istituzioni del territorio.

Il profilo del nuovo Comandante Clara Modesto

La nuova Comandante porta a Salerno un significativo bagaglio professionale, maturato in numerosi incarichi di rilievo all’interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Laureata in Ingegneria Elettrica e insignita del titolo di Cavaliere della Repubblica nel 2020, Clara Modesto ha partecipato attivamente alla gestione di diverse emergenze sia nazionali che internazionali. Nel corso della sua carriera ha ricoperto ruoli di grande responsabilità nei settori della prevenzione incendi, della sicurezza tecnica, delle telecomunicazioni e della formazione.

Con questo passaggio di consegne si apre ufficialmente una nuova fase per il Comando Provinciale di Salerno, nel segno della continuità e del costante impegno quotidiano a tutela della sicurezza dei cittadini e del territorio.