Ospedale di Agropoli, il sindaco Mutalipassi soddisfatto per il via libera della Regione per il pronto soccorso

La sanità nel Cilento e il futuro del presidio ospedaliero di Agropoli tornano al centro del dibattito istituzionale con una svolta attesa da mesi. Il sindaco di Agropoli, Roberto Mutalipassi, ha commentato il via libera del presidente della Regione Campania, Roberto Fico, al direttore generale dell’Asl Salerno, Gennaro Sosto, per l’integrazione dell’atto aziendale. Si tratta del provvedimento formale e strutturale necessario per concretizzare la riapertura del pronto soccorso cittadino.

Le tappe del provvedimento e la strategia istituzionale

Il primo cittadino ha espresso forte soddisfazione per il traguardo parziale, evidenziando la sinergia istituzionale:

“Accogliamo con grande favore le parole del presidente della Regione Campania Roberto Fico in merito al via libera al dg dell’Asl, Gennaro Sosto, all’integrazione dell’atto aziendale utile alla riapertura del Pronto soccorso di Agropoli. Proprio questa mattina, con una delegazione di sindaci, abbiamo fatto visita a Sosto e con lui abbiamo avuto occasione di parlare al telefono con il governatore Fico che ci ha annunciato in anteprima la notizia. La modifica dell’atto aziendale è stata concepita in quel Consiglio comunale monotematico di agosto scorso alla presenza dei vertici aziendali dell’ASL Salerno: Sosto ci propose questa strada e noi l’abbiamo percorsa. Poi sono trascorsi dei mesi tra le elezioni regionali, la formazione della nuova giunta. Ora pare che i tempi siano maturi affinché Agropoli sia dotata di pronto soccorso.”

Mobilitazione popolare e soluzioni per l’imminente stagione estiva

La riapertura della struttura d’emergenza rappresenta una risposta attesa non soltanto dai residenti di Agropoli, ma dall’intero comprensorio, storicamente penalizzato sul piano dell’assistenza di primo intervento. Nel suo intervento, il primo cittadino ha voluto rimarcare il ruolo cruciale svolto dalla cittadinanza attiva e dai comitati locali, che hanno sostenuto l’azione dei sindaci in quella che è stata definita una rivendicazione per il diritto alla salute.

Accanto alla programmazione definitiva a lungo termine, l’interlocuzione con l’Asl ha affrontato anche la gestione delle scadenze più immediate. Con l’inizio della stagione balneare e il conseguente incremento esponenziale delle presenze turistiche nell’area cilentana, il direttore generale Sosto si è impegnato a predisporre misure straordinarie per supportare il presidio ospedaliero e garantire la sicurezza sanitaria durante i mesi estivi.

I prossimi passaggi vedranno la convocazione di una nuova seduta straordinaria del Consiglio comunale per analizzare i dettagli tecnici del potenziamento del presidio, con l’obiettivo di invitare ad Agropoli lo stesso presidente Fico.

Il sindaco Mutalipassi ha concluso riassumendo gli impegni presi:

“È un risultato importante che premia il lavoro compiuto a livello istituzionale, come quello della gente che si è fatta parte attiva, attraverso la nascita di comitati, in questa battaglia di dignità e per far in modo che il diritto alla salute possa essere nuovamente garantito, per Agropoli e il comprensorio. A breve sarà anche convocato il Consiglio comunale monotematico per affrontare in maniera puntuale l’argomento e discutere del futuro del nostro Presidio, magari alla presenza del presidente Fico. Intanto le interlocuzioni con i nostri riferimenti politici proseguono e annuncio anche che il dg Sosto si è impegnato a trovare delle soluzioni immediate per affrontare con maggiore tranquillità la stagione estiva, quando, come è risaputo, i nostri territori sono preferiti da tanti turisti che fanno riferimento al nostro Presidio Ospedaliero per l’ eventuale assistenza sanitaria. Attendiamo con fiducia.”