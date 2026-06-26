Pronto soccorso di Agropoli, i sindaci del Cilento: «un risultato costruito insieme, nell’interesse del territorio»

I sindaci del comprensorio cilentano accolgono con favore le dichiarazioni del Presidente della Regione Campania, Roberto Fico, relative alla volontà di procedere alla modifica dell’Atto Aziendale dell’ASL Salerno per consentire la riattivazione del Pronto Soccorso dell’ospedale di Agropoli e il rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza nel Cilento. Un orientamento che rappresenta un segnale importante per un territorio che da anni attende risposte concrete sul diritto alla salute.

L’incontro all’ASL Salerno con il Presidente Fico

La conferma è arrivata questa mattina nel corso dell’incontro svoltosi presso la Direzione Generale dell’ASL Salerno, con il direttore generale Gennaro Sosto, al quale il presidente Roberto Fico ha voluto prendere parte collegandosi telefonicamente.

Nel corso del confronto è stato ribadito il percorso condiviso nei mesi scorsi tra Regione, ASL e amministrazioni comunali per dare concreta attuazione alla modifica dell’Atto Aziendale e al rafforzamento della rete dell’emergenza-urgenza, con particolare riferimento agli ospedali di Agropoli e Vallo della Lucania.

L’incontro ha inoltre evidenziato il forte senso di responsabilità con cui i sindaci stanno accompagnando questo percorso. Un impegno che va oltre il confronto istituzionale e si traduce anche in disponibilità concrete. Ne è esempio il sindaco di Vallo della Lucania che, in qualità di medico in quiescenza, ha manifestato la propria disponibilità a contribuire, qualora se ne ravvisi la necessità, alle turnazioni dei servizi ospedalieri. Un gesto che ben rappresenta lo spirito di collaborazione con cui le amministrazioni locali stanno affrontando questa delicata fase.

La nota congiunta dei Sindaci del Cilento

«Accogliamo con soddisfazione questo importante passo in avanti, perché rappresenta la concreta attuazione di un lavoro istituzionale costruito insieme nell’ultimo anno, attraverso un confronto costante e leale con la Regione e con la Direzione dell’ASL. Non ci interessa rivendicare primogeniture, ma sottolineare il valore della collaborazione tra le istituzioni quando l’obiettivo è dare risposte ai cittadini.

La riapertura del Pronto Soccorso di Agropoli e il rafforzamento dell’emergenza-urgenza a Vallo della Lucania sono attesi da tempo dalle nostre comunità e rappresentano un risultato che appartiene a tutto il territorio. Fondamentale sarà anche la concreta attivazione della proposta di collaborazione tra l’Università di Salerno e le strutture ospedaliere del territorio, che lo scorso 15 maggio ad Ascea avevamo consegnato al Presidente Fico. Ora è fondamentale che agli impegni seguano rapidamente gli atti amministrativi necessari, affinché quanto condiviso diventi realtà nel più breve tempo possibile».

Lo dichiarano in una nota congiunta i primi cittadini del territorio. A siglare il documento sono i Sindaci di:

Agropoli

Cannalonga

Castellabate

Ascea

Novi Velia

Pollica

Vallo della Lucania

Il Presidente del Comitato dei Sindaci del Distretto (in rappresentanza di tutti i sindaci del DS 70 Agropoli–Vallo della Lucania che hanno partecipato all’incontro presso la Direzione Generale dell’ASL Salerno).

I sindaci confermano la piena disponibilità a proseguire il confronto con la Regione Campania e con l’ASL Salerno, seguendo con attenzione l’iter amministrativo affinché il percorso condiviso trovi rapida attuazione e si traduca in un concreto miglioramento dei servizi sanitari per l’intero Cilento.