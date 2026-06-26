Campionati Regionali

Sport: l’ASD Campagna riparte dal suo condottiero: confermato Pietropinto

Dopo il trionfo in Promozione, l'ASD Città di Campagna conferma mister Mario Pietropinto sulla panchina per la stagione 2026/2027 in Eccellenza

Augusto Salerno

Squadra che vince non si cambia. L’ASD Città di Campagna ha deciso di ripartire dalle proprie certezze e ha annunciato ufficialmente la conferma di Mario Pietropinto sulla panchina della prima squadra per la stagione sportiva 2026-2027.

Dopo la straordinaria cavalcata conclusasi con la vittoria del campionato di Promozione, la società granata ha scelto la via della continuità. Si tratta di una conferma che premia il lavoro, la dedizione e i risultati ottenuti dal tecnico nel corso dell’ultimo anno.

Pietropinto ha saputo trasmettere alla squadra una forte identità e il giusto carattere per dominare il girone. Adesso, con basi solide e il grande entusiasmo della piazza, la dirigenza e l’allenatore sono pronti ad affrontare insieme le nuove sfide che li attendono nella categoria superiore. Il Campagna guarda già al futuro: la nuova avventura in Eccellenza ripartirà proprio dalla guida esperta del suo allenatore.

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