Crisi Politica a Eboli: l’amministrazione Conte a un passo dal commissariamento

Si fa sempre più delicata la situazione politica al comune di Eboli. L’amministrazione guidata dal sindaco Mario Conte è alle prese con una crisi che rischia di terminare con l’arrivo del commissario.

Nella serata di ieri è saltata anche la riunione di Giunta, mentre poche ore prima era stata rinviata la conferenza dei capigruppo allargata convocata per discutere degli interventi di Ferrovie dello Stato.

L’ultimatum della Prefettura e il Consiglio Comunale

Ora tutta l’attenzione è rivolta al Consiglio comunale di martedì sera, chiamato ad approvare il rendiconto di gestione. Si tratta di un passaggio decisivo, anche alla luce della diffida inviata dalla Prefettura, che ha intimato l’approvazione del consuntivo, avvertendo che in caso contrario potrebbe essere avviata la procedura di commissariamento dell’Ente.

Dall’approvazione del rendiconto dipenderà il futuro dell’amministrazione comunale e la possibilità di evitare il commissariamento del Comune.

Le manovre del Sindaco: ipotesi azzeramento della Giunta

Secondo indiscrezioni, nelle ultime ore il sindaco avrebbe valutato, attraverso alcuni interlocutori politici, l’ipotesi di azzerare la Giunta e costruire una maggioranza più ampia per arrivare alla naturale scadenza del mandato, prevista nella primavera del prossimo anno. Un tentativo che, almeno finora, non avrebbe prodotto i risultati sperati.

Sarebbero stati avviati anche contatti con esponenti dell’opposizione, ma al momento non emergono aperture significative. Martedì sera, dunque, l’Aula sarà chiamata a una prova decisiva.