Stazione di Sapri: il PSI chiede il ripristino del servizio di facchinaggio

Il Coordinamento del Golfo di Policastro del Partito Socialista Italiano ha rivolto un appello alle autorità ferroviarie competenti e agli enti preposti affinché venga riattivato il servizio di facchinaggio presso la Stazione Ferroviaria di Sapri, considerata uno dei principali snodi della mobilità del Basso Cilento e del Golfo di Policastro.

Le segnalazioni del territorio

Negli ultimi anni sono aumentate le segnalazioni e le richieste provenienti da cittadini, pendolari, turisti e operatori economici del territorio, che evidenziano la necessità di ripristinare un servizio di assistenza al trasporto dei bagagli all’interno dello scalo ferroviario.

Flussi turistici e criticità dello scalo

La stazione di Sapri registra infatti un flusso quotidiano particolarmente significativo di viaggiatori, con un sensibile incremento durante la stagione estiva, quando il territorio vive un importante aumento delle presenze turistiche. L’assenza del servizio di facchinaggio rappresenta, secondo il Coordinamento socialista, una criticità che incide negativamente sulla qualità dell’accoglienza e sull’accessibilità della struttura.

Un supporto per l’accessibilità e le fasce deboli

La disponibilità di personale qualificato consentirebbe di offrire un concreto supporto ai viaggiatori, rendendo più agevoli le operazioni di arrivo e partenza. Il servizio sarebbe particolarmente utile per anziani, persone con disabilità o ridotta mobilità, famiglie con bambini e viaggiatori con bagagli voluminosi.

Una strategia per il turismo locale

Per il PSI, il potenziamento dei servizi della stazione ferroviaria costituisce inoltre un elemento strategico per rafforzare l’attrattività turistica del territorio e valorizzare l’immagine del Golfo di Policastro e dell’intera area cilentana.

Il Coordinamento del Golfo di Policastro del Partito Socialista Italiano auspica un positivo e tempestivo riscontro da parte delle istituzioni competenti, nella convinzione che la richiesta interpreti le esigenze della comunità locale e dei numerosi utenti dello scalo ferroviario.