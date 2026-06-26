Festa dell’Immacolata a Buccino: tra fede, il concerto di Rosario Miraggio e il tradizionale Palio della Cuccagna

La comunità di Buccino si stringe attorno alla sua tradizione più sentita. Entrano nel vivo i solenni festeggiamenti in onore di Maria Santissima Immacolata, un ricco programma di appuntamenti religiosi e civili che animerà il borgo salernitano da giovedì 2 luglio a lunedì 6 luglio 2026, con importanti momenti di preghiera già a partire da oggi, venerdì 26 giugno.

L’evento, coordinato dalla Parrocchia e dal Comitato Festa in collaborazione con l’Unità Pastorale di Buccino e il patrocinio del Comune, rappresenta il fulcro spirituale e sociale dell’estate buccinese, unendo fede, musica, sport e folklore locale.

Il programma religioso: i momenti salienti della devozione

Il cammino spirituale della comunità comincia questa sera con il solenne novenario. Tra i momenti di massima devozione si segnala la giornata di giovedì 2 luglio, quando alle ore 18:00 si terrà la processione del Manto dalla Chiesa Madre al Santuario, seguita dalla Santa Messa e dalla benedizione del quadro della Madonna.

Il culmine delle celebrazioni liturgiche si raggiungerà domenica 5 luglio e lunedì 6 luglio. Domenica, dopo la Santa Messa delle ore 09:00 al Santuario, la statua della Vergine attraverserà in processione le vie del paese, con una sosta programmata in Chiesa Madre per la Celebrazione Eucaristica. Un secondo corteo religioso si snoderà in serata, alle ore 19:00, verso Piazza Mercato.

Lunedì 6 luglio, alle ore 10:30, la Santa Messa al Santuario sarà impreziosita dalla celebrazione del Sacramento della Cresima, amministrato da S.E.R. Mons. Pasquale Cascio, Arcivescovo di Sant’Angelo dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia. A seguire, si terrà la tradizionale processione con la benedizione delle auto. I riti di ringraziamento e il saluto a Maria proseguiranno poi fino a domenica 12 luglio con messe dedicate anche nelle località di Tufariello e Teglia.

Eventi civili, musica e folklore: il calendario degli spettacoli

Accanto alle celebrazioni religiose, il Comitato Festa ha predisposto un cartellone di intrattenimento variegato e di grande richiamo. Si parte giovedì 2 luglio in Piazza Mercato, alle ore 21:30, con le note della Tribute Band dei Pooh. Il giorno successivo, venerdì 3 luglio, alla stessa ora, Piazza San Vito ospiterà il Dexibel Live Show.

La giornata di sabato 4 luglio sarà caratterizzata dallo sport e dalle radici popolari: il pomeriggio si aprirà alle 17:00 con la quarta edizione della “Corsa della Madonna” – Memorial Don Donato Sica, competizione podistica che vedrà correre prima i più piccoli e, dalle 18:30, la categoria adulti. La serata proseguirà in Piazza Amendola alle 21:30 con la musica folk dei Tammorrasìa, interrotta temporaneamente alle 22:30 per la suggestiva processione della Guglia con il Canto dell’Ave Maria, prima del rientro al Santuario.

Le grandi serate conclusive e la tradizione della Cuccagna

Le ultime battute della festa riserveranno grandi emozioni per cittadini e visitatori. Domenica 5 luglio l’intrattenimento sarà affidato al tradizionale Concerto Bandistico in Piazza Matteotti alle 21:30, che si concluderà a mezzanotte con lo spettacolo dei fuochi pirotecnici.

Lunedì 6 luglio la piazza centrale si animerà alle ore 18:00 con il divertimento d’altri tempi del Palio della Cuccagna, mentre la chiusura dei festeggiamenti sarà affidata al grande concerto di Rosario Miraggio, sul palco di Piazza Annunziata a partire dalle ore 21:30.

Il decoro del paese e la riuscita degli eventi saranno garantiti dalle luminarie curate da Olearia Pucciarelli, dai fuochi d’artificio della Ditta Senatore e dall’accompagnamento della Banda Musicale Città di Francavilla Fontana e Caposele. L’estrazione della lotteria dei biglietti è programmata per il 12 luglio alle ore 19:00 al Santuario.