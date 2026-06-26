Cilento

Vivi Agropoli 2026: il cartellone estivo con grandi big della musica e dello spettacolo

Nomi di rilievo nazionale e internazionale, grandi novità e una straordinaria sinergia con le associazioni locali

Comunicato Stampa

Prende ufficialmente il via Vivi Agropoli 2026, il progetto organico di promozione turistica, culturale e sociale che accompagnerà residenti e visitatori in un lungo cartellone di appuntamenti. Mai come prima d’ora la Città si appresta a vivere un’estate ricchissima di spettacoli di qualità con una rosa di iniziative senza precedenti per quantità e caratura artistica.

Due arene spettacolo

Due le Arene che saranno operative sul territorio, quella del Mare già sperimentata anche lo scorso anno presso il porto e l’Akropolis Music Arena, in piazza Prof. Paolo Serra, situata antistante il Cineteatro Eduardo De Filippo. Questi due spazi strategici ospiteranno i protagonisti di musica, teatro, cultura e tanto altro.

Il programma

All’Arena del Mare tornano gli spettacoli teatrali, tanto apprezzati la scorsa estate, e il Revival anni ’70. L’Akropolis Music Arena rappresenta invece l’assoluta novità e vedrà avvicendarsi numerosi artisti e spettacoli di grande richiamo.

Ad aprire la sfilata dei grandi nomi estivi, che si esibiranno tra il Fossato del Castello Angioino Aragonese, le arene e in Piazza Madonna di Costantinopoli, sarà Francesco Paolantoni con il suo “Salotto Paolantoni” il 10 luglio. Seguirà l’omaggio ai pilastri della canzone italiana nello spettacolo “Una lunga storia d’amore” previsto per il 19 luglio, mentre il “Cinema sotto le stelle” vedrà come ospite d’onore Gianmarco Tognazzi il 22 luglio.

La panoramica Punta Fortino ospiterà le suggestive note del grande jazz sul mare con i concerti dell’Agropoli Jazz Festival, in programma il 9 e il 23 luglio, e successivamente il 6 e il 20 agosto.

Il mese di agosto si accenderà poi con l’eleganza internazionale di Dardust urban impressionism il 4 agosto, seguito il giorno successivo, il 5 agosto, dal concerto all’alba “Meditative roots” e da quello della straordinaria Arisa all’Akropolis.

All’interno della programmazione troveranno spazio molte performance come la comicità travolgente di Paolo Caiazzo il 9 agosto e il prestigio del “Massimo Lopez Show” il 12 agosto. L’energia live di Fabrizio Moro il 13 agosto e il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto.

Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto.

Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico.Accanto a queste serate di eccezionale richiamo si sviluppa una fitta e preziosa rete di iniziative gratuite guidata dalle eccellenze associative, sportive e culturali del territorio.

Saranno infatti coinvolte diverse aree cittadine, con iniziative e attività che cercano di andare incontro ai gusti di giovani e meno giovani. Con artisti locali, scuole di danza, compagnie teatrali, comitati festa, realtà outdoor e storiche associazioni culturali, si andrà dalla tradizione dello “Spaccapaese Tour” con Gerardo Amarante alla suggestiva Festa Patronale di San Pietro e Paolo con lo spettacolo piromusicale al Castello, fino alle rassegne storiche come il “Settembre Culturale” a cura dell’Associazione Campania Cultura e la Prima rassegna Internazionale di Fotografia.

Un plauso speciale va a tutte le realtà calcistiche, cestistiche, nautiche e di atletica nell’ambito della rosa di iniziative sportive di Agropoli, insignita del titolo di Comune Europeo dello Sport 2027.

Le dichiarazioni

Il sindaco Roberto Mutalipassi, dichiara: «Proponiamo un cartellone di rilievo nazionale e internazionale che unisce la valorizzazione dell’identità locale a una proposta artistica di altissimo livello. Quest’anno ospiteremo personalità di grande prestigio, una concentrazione di nomi importanti che raramente si è vista nella storia della nostra Città.

Accanto a questi grandi eventi, introduciamo novità che sicuramente piaceranno a cittadini e turisti, come i concerti all’alba e le iniziative outdoor a Trentova-Tresino. Agropoli si conferma così una destinazione turistica completa, capace di offrire un’esperienza unica».

L’assessore delegato al Turismo e agli Eventi, Roberto Apicella aggiunge: «Abbiamo voluto un programma flessibile, dinamico e profondamente inclusivo, pensato per abbracciare tutte le fasce d’età. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle realtà locali: la straordinaria sinergia e lo spirito corale che hanno messo in campo sono l’autentico motore di questo cartellone».

L’amministrazione comunale invita cittadini e turisti a lasciarsi coinvolgere da ogni appuntamento: ad Agropoli c’è un’estate intera da scoprire e da vivere insieme.

Il calendario completo è disponibile e costantemente aggiornato sui canali ufficiali del Comune di Agropoli e sulle pagine social dedicate Vivi Agropoli.

3  AGOSTO 

“Miss Universo”

A cura di: Ass. Culturale in Campania

Ore: 21:00

AGOSTO

“Dardust Urban Impressionism”

A cura di: CilentArtFest

Ore: 22:00

5 AGOSTO

“Arisa”
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00 

7 AGOSTO 

“Dipinto”
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00 

9 AGOSTO 

Paolo Caiazzo – “Terroni si Nasce
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

13 AGOSTO

Fabrizio Moro
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

16 AGOSTO  

 Rosario Miraggio
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

19 AGOSTO

Arena: Human Nature Live
A cura di: P.G. Production 

Ore: 21:00

20 AGOSTO 

Teenagedream
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

22 AGOSTO 

 Anna Oxa
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

25 AGOSTO 

Vincenzo Salemme
A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

ARENA DEL MARE

Teatro, danza e spettacoli

Spiaggia della Marina

2 AGOSTO 

Associazione Culturale YGGDRASILL

“A PIEDI NUDI NEL PARCO di Neil Simon” 

Regia di Alessandro Pagliaro 

Ore: 21:00

6 AGOSTO 

Giampietro Ianneo in 

“E SEMPRE COLPA MIA”

Spettacolo comico in due tempi

Ore: 21:00

8 AGOSTO 

Associazione “Quelli che….Il teatro” 

“OTELLO… MA NON TROPPO”di Gino Cogliandro

Regia di Gianni Parisi

Ore: 21:00

10 AGOSTO

Ballando sotto le Stelle – Musical ispirato a Romeo e Giulietta
A cura di: ASD Dirty Dancing di Agnese Di Biasi

Ore:  20:30

12 AGOSTO 

Massimo Lopez Show
A cura di: CilentArt Fest

Ore: 21:30

15 AGOSTO

Marco Lanzuise in 

“NON SOLO MAST”

Scritto e diretto da Marco Lanzuise

con Francesco De Cenzo e Daniele Fiorentino 

Ore: 21:00

18 AGOSTO 

Compagnia Teatrale ” Instabile”

È ASCIUTO PAZZO Ò PARRUCCHIANO” di Gaetano Di Maio 

Regia di Risi

Arena del Mare (spiaggia della marina)

Ore: 21:00

21 AGOSTO

Compagnia Comica Salernitana 

“LO FACCIO PER AMORE di Bonelli e Avallone

Regia di Andrea Avallone 

Ore: 21:00

23 AGOSTO

Revival all’Arena

Ore: 22:00


24 AGOSTO

Associazione “Il Sipario

“COMICISSIMA TRAGEDIA di Antonio Petito

Regia di Umberto Anaclerico

Ore: 21:00

26 AGOSTO 

Associazione Teatrale “Theatron” 

“DITEGLI SEMPRE DI SÌ di Eduardo De Filippo
Regia di Gerardo Santosuosso

Ore: 21:00 

29 AGOSTO 

Compagnia Teatrale “Sempe n°13” 

“CHI NON MUORE SI RIVEDE di Franco Pinelli

Regia di Peppe Citarella

Ore: 21:00 

30 AGOSTO 

Spettacolo di danza“C’era una Volta Scugnizzi”
A cura di: L’Ateneo Danza di Rita Polidoro

Ore: 21:00

CENTRO VISITE TRENTOVA-TRESINO

Natura, Cultura e Outdoor

24 GIUGNO – 22 LUGLIO – 26 AGOSTO 

 Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 20:00

28 GIUGNO 

Summer Camp 2026
A cura di: Il Cervene – Polo Integrato

Ore: 9:00

30 GIUGNO – 8-9 – 13  14 LUGLIO

Grest di Comunità
A cura di: Parrocchia Madonna delle Grazie

Ore: 9:00 /17:00

1 LUGLIO – 5 – 19 AGOSTO 

Disegno espressivo – libera espressione del proprio io attraverso la pittura emozionale fatta di gesti istintivi e di colori casuali
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 18:00

7 LUGLIO – 12 AGOSTO 

Trekking & Meditazione– un percorso particolare alla ricerca di un luogo che trasmette pace e serenità e dove meditare”
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 18:00

10-11 LUGLIO 

“Il Cilento delle radici”- Laboratori, tradizioni, sapori e memorie
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Giovanna Voria

Ore: 20:00

18 – 19 LUGLIO

Resi-Fest: Incontri, dibattiti, mostre, proiezioni e concerti”
A cura di: A.N.P.I. 

Ore: 20:00

20 LUGLIO 

Notturna in Bici sul Monte Tresino
A cura di: Associazione Cilento MTB

Ore: 20:00 

22 LUGLIO – 26 AGOSTO 

 Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 20:00

2 AGOSTO 

Tiro con l’Arco Open Day
A cura di: Associazione Hawks Arcieri Agropoli

Ore: dalle ore 14:00

10  e 11 AGOSTO 

E Torniamo a Riveder le Stelle
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 21:00

DAL 20 AL 23 AGOSTO

Country Fest Trentova-Tresino” Musica • Food • Country Life
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare in collaborazione conAssociazione Rewind 

Ore: 20:00

29 AGOSTO 

Tappa del Tour Contest Fotografico Esploriamo Salerno e la Campania – Cultura, storia, Natura, benessere e arti”

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS

Ore: dalle 9:00 alle 19:00

5-6 SETTEMBRE 

Open Village Trentova-Tresino – Tutte le attività dell’outdoor tutte insieme da provare e conoscere”    
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Assessorato al Turismo

Ore: dalle ore 9:00

EVENTI SPORTIVI

DAL 18 AL  28 GIUGNO

“Mediterraneo Cup”

A cura di: Basket Agropoli SSDARL

Parco Bonifacio e Pala di Concilio

Ore: 20:00

27-28 GIUGNO 

Campionati Italiani FIPSAS
A cura di: Elysium Sport SSDARL
Centro Polifunzionale Elysium
dalle ore 08:00 alle 18:00

1-15 LUGLIO 

“Beach Soccer”
A cura di: Ass. Keydream’s
Via Lungo Testene

Ore: dalle ore 18:00

4 LUGLIO 

Manifestazione Ginnastica Ritmica
A cura di: ASD Evergym
Palagreen
Ore: 20:30 

5 LUGLIO 

Bolentino Generic
A cura di: ASD Canottieri Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: alle ore 08:00 alle 13:00 

16-20 LUGLIO

Torneo Internazionale Under 18 Basket

A cura di: Basket Agropoli SSDARL in collaborazione con FIP Campania

Pala Di Concilio

Ore: dalle ore 17:00

16-23 AGOSTO 

Bolentino a Pagelli

A cura di: ASD Canottieri Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: Dalle ore 08:00 alle 13:00

30 AGOSTO

“Regata Altura Velalonga Agropolese” 

A cura di: Lega Navale Sez.Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

6 SETTEMBRE 

Gara di Pesca Traina

A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 06:30

11-13 SETTEMBRE

Finale Nazionale Argento Under 23

A cura di: ASD Atletica Agropoli

Stadio Guariglia – Pista Pietro Mennea

12 SETTEMBRE

 Regata Nazionale J24

A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

27 SETTEMBRE

“Trofeo Vela d’autunno Nino Rainis”

A cura di: Lega Navale Sez. Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

11 OTTOBRE 

“ Campionato Regionale Canoa Polo
A cura di: ASD Canottieri Agropoli
Porto di Agropoli
Dalle ore 08:30

18 OTTOBRE 

Gara di Pesca Seppie e Polpi
A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli
Ore: 06:30

FESTE, TRADIZIONI E RIEVOCAZIONI

26 GIUGNO 

Musical ispirato a Romeo e Giulietta– Agropoli Dance Festival 2026”  

A cura di: ASD Dirty Dancing

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

27 GIUGNO

Spaccapaese Tour 2026 con Gerardo Amarante
A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo
Piazza Vittorio Veneto

Ore: 22:00

28 GIUGNO

Spettacolo di Musica e Teatro di Tradizione Assavulà – Due Santi e ciento storie
A cura di: Entheos

Piazzetta Chiesa SS. Pietro e Paolo

Ore: 21:30

29 GIUGNO

Festa Patronale San Pietro e Paolo
A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo
Centro Storico – Castello Angioino Aragonese

Ore: 23:30 circa (Spettacolo Piromusicale)

30 GIUGNO 

Saggio Spettacolo di Fine Anno Floppy Dance – Agropoli Dance Festival 2026”  

A cura di: ASD Floppy Dance

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

3 LUGLIO 

“Agropoli Dance Festival 2026”  

A cura di: ASD Terry Dance

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

11 LUGLIO

“Cuorincanto II° Edizione”

A cura di:APS Solidarte

Chiesa Madonna delle Grazie 

Ore: 19:30


16 LUGLIO

Festa Madonna del Carmine – Spettacolo Musicale
A cura di: Comitato Festa Madonna del Carmine 

Località Madonna del Carmine

Ore: 21:00
Spettacolo Pirotecnico
Ore: 24:00
Presso: Area Mercatale

DAL 17 AL 19 – 31 LUGLIO – 1 E 2 AGOSTO 

Festa dell’Antica Trebbiatura
A cura di: Associazione I Catacatasci
Località Frascinelle 

Ore: 20:00

18 LUGLIO

Gran Ballo dell’Ottocento – Un Viaggio nel Tempo
A cura di: Associazione Il Contrapasso
Castello di Agropoli – Centro Storico

Ore: 20:30

23 LUGLIO

Festa Madonna di Costantinopoli” 

Benedizione del Mare
Ore: 19:00 (uscita della processione)

Concerto Grande Banda del Cilento
A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli
Scaloni Ennio Balbo

24 LUGLIO

Festa Madonna di Costantinopoli
A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli)
Centro Storico

Ore: 18:30 (uscita processione)

Spettacolo Pirotecnico
Punta Foranea del Porto di Agropoli

Ore: 24:00

31 LUGLIO – 4 AGOSTO

Festa del Pane e della Civiltà Contadina
A cura di: Pro Loco Trentinara
Area Mercatale

Dalle ore 18:30

2 AGOSTO

“Festa Madonna della Pace
A cura di: Comitato Festa Madonna della Pace
Località Mattine

Ore: 18:00 (uscita processione)

Spettacolo Pirotecnico
Ore: 24:00

DAL 4 A 7 AGOSTO

Festival Religioso
A cura di: Vito Rizzo
Piazza della Repubblica

Ore: 21:00

10  AGOSTO

Festa Madonna delle Grazie
A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie 
Piazza Vittorio Veneto

Ore: 19:00 (uscita processione)

11 AGOSTO

Festa Madonna delle Grazie
A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie
Piazza Vittorio Veneto

Ore: 19:00 (uscita processione)
Spettacolo Pirotecnico
Presso Lido Azzurro

Ore: 24:00

17 AGOSTO

Notte Blu
A cura di: Assessorato al Turismo
Ore: 20:30
Piazza Vittorio Veneto

28 AGOSTO

Rievocazione Storica – Il Duca Alfonso d’Aragona
Agropoli Centro – Centro Storico

A cura di: Cantiere Mati

Ore: 20:00

CINEMA, JAZZ E RASSEGNE CULTURALI

9 LUGLIO 

“Agropoli Jazz Festival – Duo Sannino”

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino 

Ore:18:30

10 LUGLIO

Francesco Paolantoni in “SALOTTO PAOLANTONI”

Con Arduino Speranza

Rassegna Fuori le Mura

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:15

18 LUGLIO 

“Gran Ballo dell’Ottocento: un Viaggio nel Tempo” 

A cura di:Ass. Il Contrapasso

Castello di Agropoli  – Centro Storico

Ore:20:30

19 LUGLIO

“Una lunga storia d’amore”

Storie di jazz e di canzoni: Gino Paoli, Ornella Vanoni e i cantautori italiani

con Agostino Chiummariello, Jerry Popolo, Melissa Di Matteo, Antonio Speranza

Rassegna fuori le mura 

Fossato del Castello Angioino Aragonese 

Ore: 21:00

20 LUGLIO 

“Cinema sotto le stelle – Terapia di coppia per amanti”

Ospite: Diego De Silva

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore: 21:00

22 LUGLIO

“Cinema sotto le stelle– Lo Sposo Indeciso

Ospite: Gianmarco Tognazzi

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

23 LUGLIO
“Agropoli Jazz Festival” – MTM Jazz Trio 

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

25 LUGLIO 

Tommaso Primo in concerto”

Rassegna Fuori le Mura 

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore: 21:15

5 AGOSTO

“Gianni Denitto e Alessandro D’Alessandro – MEDITATIVE ROOTS”

A cura di: CilentArt Fest

Piazzetta Chiesa Madonna di Costantinopoli

Ore: 06:00

5 AGOSTO 

“Cinema sotto le stelle – Cori Indipendenti” 

Ospite: Giovani registi agropolesi

A cura di: Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

AGOSTO 

“Agropoli Jazz Festival” – Flamenco Sketches”

A cura di: Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino 

Ore:18:30

7 AGOSTO

“Concerto di Luca Ferraris” 

A cura di: Ass. Liberi e Forti

Piazza Umberto 

Ore: 18:00

AGOSTO

“Salecaro Beach Festival” 

A cura di:Forum dei Giovani

Via Lungo Testene – Lido Azzurro

Ore:20:00

12 AGOSTO 

“Cinema sotto le stelle-Ammazzare stanca”

Ospite: Andrea Cedrola

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

20 AGOSTO 

“Agropoli Jazz Festival – Nico Gori e Igor Di Martino” 

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

26 – 27 AGOSTO

“ II° Edizione Concorso Voglio dirti Grazie”

A cura di:Luisa Cantalupo e il Centro Culturale Studi Storici

Porto

Ore:19:00

TUTTI I VENERDI’ DAL 3 LUGLIO AL 17 LUGLIO – GIOVEDì 23 LUGLIO TUTTI I VENERDI’ 31 LUGLIO  AL 21 AGOSTO 

“Acropolis si racconta – percorso culturale per il Centro Storico

A cura di: Assessorato al Turismo in collaborazione con Cantiere Mati

Centro Storico

Ore: 19:00

TUTTI I GIOVEDI’ DAL 23 LUGLIO AL 27 AGOSTO 

“Le notti del Lungomare”

A cura di:Ass. Commercianti Lungomare San Marco 

Lungomare San Marco

Ore19:00

TUTTI I GIOVEDI’ DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO

“Argento in movimento”

A cura diAss. New Generation

Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II

Ore: 19:30

TUTTI I LUNEDI’ DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO 

“Note e Ricordi” 

A cura di: Ass. Cilento Ballando

Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II 

Ore: 19:30

DAL 1 AL 30 SETTEMBRE 

“Settembre Culturale” 

A cura di:Ass. Campania cultura

Fornace  

DAL 6 AL 30 SETTEMBRE

“Prima rassegna Internazionale di Fotografia”

A cura di: Photo ArtCommunity

Castello Angioino Aragonese

Ore:19:30

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