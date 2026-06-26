Vivi Agropoli 2026: il cartellone estivo con grandi big della musica e dello spettacolo

Prende ufficialmente il via Vivi Agropoli 2026, il progetto organico di promozione turistica, culturale e sociale che accompagnerà residenti e visitatori in un lungo cartellone di appuntamenti. Mai come prima d’ora la Città si appresta a vivere un’estate ricchissima di spettacoli di qualità con una rosa di iniziative senza precedenti per quantità e caratura artistica.

Due arene spettacolo

Due le Arene che saranno operative sul territorio, quella del Mare già sperimentata anche lo scorso anno presso il porto e l’Akropolis Music Arena, in piazza Prof. Paolo Serra, situata antistante il Cineteatro Eduardo De Filippo. Questi due spazi strategici ospiteranno i protagonisti di musica, teatro, cultura e tanto altro.

Il programma

All’Arena del Mare tornano gli spettacoli teatrali, tanto apprezzati la scorsa estate, e il Revival anni ’70. L’Akropolis Music Arena rappresenta invece l’assoluta novità e vedrà avvicendarsi numerosi artisti e spettacoli di grande richiamo.

Ad aprire la sfilata dei grandi nomi estivi, che si esibiranno tra il Fossato del Castello Angioino Aragonese, le arene e in Piazza Madonna di Costantinopoli, sarà Francesco Paolantoni con il suo “Salotto Paolantoni” il 10 luglio. Seguirà l’omaggio ai pilastri della canzone italiana nello spettacolo “Una lunga storia d’amore” previsto per il 19 luglio, mentre il “Cinema sotto le stelle” vedrà come ospite d’onore Gianmarco Tognazzi il 22 luglio.

La panoramica Punta Fortino ospiterà le suggestive note del grande jazz sul mare con i concerti dell’Agropoli Jazz Festival, in programma il 9 e il 23 luglio, e successivamente il 6 e il 20 agosto.

Il mese di agosto si accenderà poi con l’eleganza internazionale di Dardust urban impressionism il 4 agosto, seguito il giorno successivo, il 5 agosto, dal concerto all’alba “Meditative roots” e da quello della straordinaria Arisa all’Akropolis.

All’interno della programmazione troveranno spazio molte performance come la comicità travolgente di Paolo Caiazzo il 9 agosto e il prestigio del “Massimo Lopez Show” il 12 agosto. L’energia live di Fabrizio Moro il 13 agosto e il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto.

Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto.

Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico.Accanto a queste serate di eccezionale richiamo si sviluppa una fitta e preziosa rete di iniziative gratuite guidata dalle eccellenze associative, sportive e culturali del territorio.

Saranno infatti coinvolte diverse aree cittadine, con iniziative e attività che cercano di andare incontro ai gusti di giovani e meno giovani. Con artisti locali, scuole di danza, compagnie teatrali, comitati festa, realtà outdoor e storiche associazioni culturali, si andrà dalla tradizione dello “Spaccapaese Tour” con Gerardo Amarante alla suggestiva Festa Patronale di San Pietro e Paolo con lo spettacolo piromusicale al Castello, fino alle rassegne storiche come il “Settembre Culturale” a cura dell’Associazione Campania Cultura e la Prima rassegna Internazionale di Fotografia.

Un plauso speciale va a tutte le realtà calcistiche, cestistiche, nautiche e di atletica nell’ambito della rosa di iniziative sportive di Agropoli, insignita del titolo di Comune Europeo dello Sport 2027.

Le dichiarazioni

Il sindaco Roberto Mutalipassi, dichiara: «Proponiamo un cartellone di rilievo nazionale e internazionale che unisce la valorizzazione dell’identità locale a una proposta artistica di altissimo livello. Quest’anno ospiteremo personalità di grande prestigio, una concentrazione di nomi importanti che raramente si è vista nella storia della nostra Città.

Accanto a questi grandi eventi, introduciamo novità che sicuramente piaceranno a cittadini e turisti, come i concerti all’alba e le iniziative outdoor a Trentova-Tresino. Agropoli si conferma così una destinazione turistica completa, capace di offrire un’esperienza unica».

L’assessore delegato al Turismo e agli Eventi, Roberto Apicella aggiunge: «Abbiamo voluto un programma flessibile, dinamico e profondamente inclusivo, pensato per abbracciare tutte le fasce d’età. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle realtà locali: la straordinaria sinergia e lo spirito corale che hanno messo in campo sono l’autentico motore di questo cartellone».

L’amministrazione comunale invita cittadini e turisti a lasciarsi coinvolgere da ogni appuntamento: ad Agropoli c’è un’estate intera da scoprire e da vivere insieme.

Il calendario completo è disponibile e costantemente aggiornato sui canali ufficiali del Comune di Agropoli e sulle pagine social dedicate Vivi Agropoli.

3 AGOSTO

“Miss Universo”

A cura di: Ass. Culturale in Campania

Ore: 21:00

4 AGOSTO

“Dardust Urban Impressionism”

A cura di: CilentArtFest

Ore: 22:00

5 AGOSTO

“Arisa”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

7 AGOSTO

“Dipinto”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

9 AGOSTO

Paolo Caiazzo – “Terroni si Nasce“

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

13 AGOSTO

“Fabrizio Moro”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

16 AGOSTO

“ Rosario Miraggio”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

19 AGOSTO

“Arena: Human Nature Live”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

20 AGOSTO

“Teenagedream”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

22 AGOSTO

“ Anna Oxa”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

25 AGOSTO

“Vincenzo Salemme”

A cura di: P.G. Production

Ore: 21:00

ARENA DEL MARE

Teatro, danza e spettacoli

Spiaggia della Marina

2 AGOSTO

Associazione Culturale YGGDRASILL

“A PIEDI NUDI NEL PARCO di Neil Simon”

Regia di Alessandro Pagliaro

Ore: 21:00

6 AGOSTO

Giampietro Ianneo in

“E SEMPRE COLPA MIA”

Spettacolo comico in due tempi

Ore: 21:00

8 AGOSTO

Associazione “Quelli che….Il teatro”

“OTELLO… MA NON TROPPO”di Gino Cogliandro

Regia di Gianni Parisi

Ore: 21:00

10 AGOSTO

“Ballando sotto le Stelle – Musical ispirato a Romeo e Giulietta”

A cura di: ASD Dirty Dancing di Agnese Di Biasi

Ore: 20:30

12 AGOSTO

“Massimo Lopez Show”

A cura di: CilentArt Fest

Ore: 21:30

15 AGOSTO

Marco Lanzuise in

“NON SOLO MAST”

Scritto e diretto da Marco Lanzuise

con Francesco De Cenzo e Daniele Fiorentino

Ore: 21:00

18 AGOSTO

Compagnia Teatrale ” Instabile”

È ASCIUTO PAZZO Ò PARRUCCHIANO” di Gaetano Di Maio

Regia di Risi

Arena del Mare (spiaggia della marina)

Ore: 21:00

21 AGOSTO

Compagnia Comica Salernitana

“LO FACCIO PER AMORE di Bonelli e Avallone”

Regia di Andrea Avallone

Ore: 21:00

23 AGOSTO

“Revival all’Arena”

Ore: 22:00



24 AGOSTO

Associazione “Il Sipario”

“COMICISSIMA TRAGEDIA di Antonio Petito”

Regia di Umberto Anaclerico

Ore: 21:00

26 AGOSTO

Associazione Teatrale “Theatron”

“DITEGLI SEMPRE DI SÌ di Eduardo De Filippo“

Regia di Gerardo Santosuosso

Ore: 21:00

29 AGOSTO

Compagnia Teatrale “Sempe n°13”

“CHI NON MUORE SI RIVEDE di Franco Pinelli”

Regia di Peppe Citarella

Ore: 21:00

30 AGOSTO

Spettacolo di danza: “C’era una Volta Scugnizzi”

A cura di: L’Ateneo Danza di Rita Polidoro

Ore: 21:00

CENTRO VISITE TRENTOVA-TRESINO

Natura, Cultura e Outdoor

24 GIUGNO – 22 LUGLIO – 26 AGOSTO

“ Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale”

A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 20:00

28 GIUGNO

“Summer Camp 2026”

A cura di: Il Cervene – Polo Integrato

Ore: 9:00

30 GIUGNO – 8-9 – 13 – 14 LUGLIO

“Grest di Comunità”

A cura di: Parrocchia Madonna delle Grazie

Ore: 9:00 /17:00

1 LUGLIO – 5 – 19 AGOSTO

“Disegno espressivo – libera espressione del proprio io attraverso la pittura emozionale fatta di gesti istintivi e di colori casuali”

A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 18:00

7 LUGLIO – 12 AGOSTO

“Trekking & Meditazione– un percorso particolare alla ricerca di un luogo che trasmette pace e serenità e dove meditare”

A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 18:00

10-11 LUGLIO

“Il Cilento delle radici”- Laboratori, tradizioni, sapori e memorie

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Giovanna Voria

Ore: 20:00

18 – 19 LUGLIO

“Resi-Fest: Incontri, dibattiti, mostre, proiezioni e concerti”

A cura di: A.N.P.I.

Ore: 20:00

20 LUGLIO

“Notturna in Bici sul Monte Tresino”

A cura di: Associazione Cilento MTB

Ore: 20:00

22 LUGLIO – 26 AGOSTO

“ Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale”

A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 20:00

2 AGOSTO

“Tiro con l’Arco Open Day”

A cura di: Associazione Hawks Arcieri Agropoli

Ore: dalle ore 14:00

10 e 11 AGOSTO

E Torniamo a Riveder le Stelle

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare

Ore: 21:00

DAL 20 AL 23 AGOSTO

“Country Fest Trentova-Tresino” Musica • Food • Country Life

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare in collaborazione conAssociazione Rewind

Ore: 20:00

29 AGOSTO

“Tappa del Tour Contest Fotografico Esploriamo Salerno e la Campania – Cultura, storia, Natura, benessere e arti”

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS

Ore: dalle 9:00 alle 19:00

5-6 SETTEMBRE

“Open Village Trentova-Tresino – Tutte le attività dell’outdoor tutte insieme da provare e conoscere”

A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Assessorato al Turismo

Ore: dalle ore 9:00

EVENTI SPORTIVI

DAL 18 AL 28 GIUGNO

“Mediterraneo Cup”

A cura di: Basket Agropoli SSDARL

Parco Bonifacio e Pala di Concilio

Ore: 20:00

27-28 GIUGNO

“Campionati Italiani FIPSAS”

A cura di: Elysium Sport SSDARL

Centro Polifunzionale Elysium

dalle ore 08:00 alle 18:00

1-15 LUGLIO

“Beach Soccer”

A cura di: Ass. Keydream’s

Via Lungo Testene

Ore: dalle ore 18:00

4 LUGLIO

“Manifestazione Ginnastica Ritmica”

A cura di: ASD Evergym

Palagreen

Ore: 20:30

5 LUGLIO

“Bolentino Generic”

A cura di: ASD Canottieri Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: alle ore 08:00 alle 13:00

16-20 LUGLIO

“Torneo Internazionale Under 18 Basket”

A cura di: Basket Agropoli SSDARL in collaborazione con FIP Campania

Pala Di Concilio

Ore: dalle ore 17:00

16-23 AGOSTO

“Bolentino a Pagelli”

A cura di: ASD Canottieri Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: Dalle ore 08:00 alle 13:00

30 AGOSTO

“Regata Altura Velalonga Agropolese”

A cura di: Lega Navale Sez.Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

6 SETTEMBRE

“Gara di Pesca Traina”

A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 06:30

11-13 SETTEMBRE

“Finale Nazionale Argento Under 23”

A cura di: ASD Atletica Agropoli

Stadio Guariglia – Pista Pietro Mennea

12 SETTEMBRE

“ Regata Nazionale J24”

A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

27 SETTEMBRE

“Trofeo Vela d’autunno Nino Rainis”

A cura di: Lega Navale Sez. Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 10:00

11 OTTOBRE

“ Campionato Regionale Canoa Polo”

A cura di: ASD Canottieri Agropoli

Porto di Agropoli

Dalle ore 08:30

18 OTTOBRE

“Gara di Pesca Seppie e Polpi”

A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli

Porto di Agropoli

Ore: 06:30

FESTE, TRADIZIONI E RIEVOCAZIONI

26 GIUGNO

“Musical ispirato a Romeo e Giulietta– Agropoli Dance Festival 2026”

A cura di: ASD Dirty Dancing

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

27 GIUGNO

“Spaccapaese Tour 2026 con Gerardo Amarante”

A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo

Piazza Vittorio Veneto

Ore: 22:00

28 GIUGNO

Spettacolo di Musica e Teatro di Tradizione “Assavulà – Due Santi e ciento storie”

A cura di: Entheos

Piazzetta Chiesa SS. Pietro e Paolo

Ore: 21:30

29 GIUGNO

“Festa Patronale San Pietro e Paolo”

A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo

Centro Storico – Castello Angioino Aragonese

Ore: 23:30 circa (Spettacolo Piromusicale)

30 GIUGNO

“Saggio Spettacolo di Fine Anno Floppy Dance – Agropoli Dance Festival 2026”

A cura di: ASD Floppy Dance

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

3 LUGLIO

“Agropoli Dance Festival 2026”

A cura di: ASD Terry Dance

Piazza V. Veneto

Ore: dalle 16:00 alle 24:00

11 LUGLIO

“Cuorincanto II° Edizione”

A cura di:APS Solidarte

Chiesa Madonna delle Grazie

Ore: 19:30



16 LUGLIO

Festa Madonna del Carmine – Spettacolo Musicale

A cura di: Comitato Festa Madonna del Carmine

Località Madonna del Carmine

Ore: 21:00

Spettacolo Pirotecnico

Ore: 24:00

Presso: Area Mercatale

DAL 17 AL 19 – 31 LUGLIO – 1 E 2 AGOSTO

Festa dell’Antica Trebbiatura

A cura di: Associazione I Catacatasci

Località Frascinelle

Ore: 20:00

18 LUGLIO

“Gran Ballo dell’Ottocento – Un Viaggio nel Tempo”

A cura di: Associazione Il Contrapasso

Castello di Agropoli – Centro Storico

Ore: 20:30

23 LUGLIO

“Festa Madonna di Costantinopoli”

Benedizione del Mare

Ore: 19:00 (uscita della processione)

“Concerto Grande Banda del Cilento”

A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli

Scaloni Ennio Balbo

24 LUGLIO

“Festa Madonna di Costantinopoli”

A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli)

Centro Storico

Ore: 18:30 (uscita processione)

Spettacolo Pirotecnico

Punta Foranea del Porto di Agropoli

Ore: 24:00

31 LUGLIO – 4 AGOSTO

“Festa del Pane e della Civiltà Contadina”

A cura di: Pro Loco Trentinara

Area Mercatale

Dalle ore 18:30

2 AGOSTO

“Festa Madonna della Pace”

A cura di: Comitato Festa Madonna della Pace

Località Mattine

Ore: 18:00 (uscita processione)

Spettacolo Pirotecnico

Ore: 24:00

DAL 4 A 7 AGOSTO

“Festival Religioso”

A cura di: Vito Rizzo

Piazza della Repubblica

Ore: 21:00

10 AGOSTO

“Festa Madonna delle Grazie”

A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie

Piazza Vittorio Veneto

Ore: 19:00 (uscita processione)

11 AGOSTO

“Festa Madonna delle Grazie”

A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie

Piazza Vittorio Veneto

Ore: 19:00 (uscita processione)

Spettacolo Pirotecnico

Presso Lido Azzurro

Ore: 24:00

17 AGOSTO

“Notte Blu”

A cura di: Assessorato al Turismo

Ore: 20:30

Piazza Vittorio Veneto

28 AGOSTO

“Rievocazione Storica – Il Duca Alfonso d’Aragona”

Agropoli Centro – Centro Storico

A cura di: Cantiere Mati

Ore: 20:00

CINEMA, JAZZ E RASSEGNE CULTURALI

9 LUGLIO

“Agropoli Jazz Festival – Duo Sannino”

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

10 LUGLIO

Francesco Paolantoni in “SALOTTO PAOLANTONI”

Con Arduino Speranza

Rassegna Fuori le Mura

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:15

​

18 LUGLIO

“Gran Ballo dell’Ottocento: un Viaggio nel Tempo”

A cura di:Ass. Il Contrapasso

Castello di Agropoli – Centro Storico

Ore:20:30

19 LUGLIO

“Una lunga storia d’amore”

Storie di jazz e di canzoni: Gino Paoli, Ornella Vanoni e i cantautori italiani

con Agostino Chiummariello, Jerry Popolo, Melissa Di Matteo, Antonio Speranza

Rassegna fuori le mura

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore: 21:00

20 LUGLIO

“Cinema sotto le stelle – Terapia di coppia per amanti”

Ospite: Diego De Silva

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore: 21:00

22 LUGLIO

“Cinema sotto le stelle– Lo Sposo Indeciso”

Ospite: Gianmarco Tognazzi

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

23 LUGLIO

“Agropoli Jazz Festival” – MTM Jazz Trio

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

25 LUGLIO

“Tommaso Primo in concerto”

Rassegna Fuori le Mura

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore: 21:15

5 AGOSTO

“Gianni Denitto e Alessandro D’Alessandro – MEDITATIVE ROOTS”

A cura di: CilentArt Fest

Piazzetta Chiesa Madonna di Costantinopoli

Ore: 06:00

5 AGOSTO

“Cinema sotto le stelle – Cori Indipendenti”

Ospite: Giovani registi agropolesi

A cura di: Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

6 AGOSTO

“Agropoli Jazz Festival” – Flamenco Sketches”

A cura di: Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

7 AGOSTO

“Concerto di Luca Ferraris”

A cura di: Ass. Liberi e Forti

Piazza Umberto

Ore: 18:00

8 AGOSTO

“Salecaro Beach Festival”

A cura di:Forum dei Giovani

Via Lungo Testene – Lido Azzurro

Ore:20:00

12 AGOSTO

“Cinema sotto le stelle-Ammazzare stanca”

Ospite: Andrea Cedrola

A cura di:Ass. Liberi e Forti

Fossato del Castello Angioino Aragonese

Ore:21:00

20 AGOSTO

“Agropoli Jazz Festival – Nico Gori e Igor Di Martino”

A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta

Terrazza Punta Fortino

Ore:18:30

26 – 27 AGOSTO

“ II° Edizione Concorso Voglio dirti Grazie”

A cura di:Luisa Cantalupo e il Centro Culturale Studi Storici

Porto

Ore:19:00

TUTTI I VENERDI’ DAL 3 LUGLIO AL 17 LUGLIO – GIOVEDì 23 LUGLIO TUTTI I VENERDI’ 31 LUGLIO AL 21 AGOSTO

“Acropolis si racconta – percorso culturale per il Centro Storico”

A cura di: Assessorato al Turismo in collaborazione con Cantiere Mati

Centro Storico

Ore: 19:00

TUTTI I GIOVEDI’ DAL 23 LUGLIO AL 27 AGOSTO

“Le notti del Lungomare”

A cura di:Ass. Commercianti Lungomare San Marco

Lungomare San Marco

Ore: 19:00

TUTTI I GIOVEDI’ DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO

“Argento in movimento”

A cura di: Ass. New Generation

Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II

Ore: 19:30

TUTTI I LUNEDI’ DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO

“Note e Ricordi”

A cura di: Ass. Cilento Ballando

Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II

Ore: 19:30

DAL 1 AL 30 SETTEMBRE

“Settembre Culturale”

A cura di:Ass. Campania cultura

Fornace

DAL 6 AL 30 SETTEMBRE

“Prima rassegna Internazionale di Fotografia”

A cura di: Photo ArtCommunity

Castello Angioino Aragonese

Ore:19:30