Vivi Agropoli 2026: il cartellone estivo con grandi big della musica e dello spettacolo

Prende ufficialmente il via Vivi Agropoli 2026, il progetto organico di promozione turistica, culturale e sociale che accompagnerà residenti e visitatori in un lungo cartellone di appuntamenti. Mai come prima d’ora la Città si appresta a vivere un’estate ricchissima di spettacoli di qualità con una rosa di iniziative senza precedenti per quantità e caratura artistica.
Due arene spettacolo
Due le Arene che saranno operative sul territorio, quella del Mare già sperimentata anche lo scorso anno presso il porto e l’Akropolis Music Arena, in piazza Prof. Paolo Serra, situata antistante il Cineteatro Eduardo De Filippo. Questi due spazi strategici ospiteranno i protagonisti di musica, teatro, cultura e tanto altro.
Il programma
All’Arena del Mare tornano gli spettacoli teatrali, tanto apprezzati la scorsa estate, e il Revival anni ’70. L’Akropolis Music Arena rappresenta invece l’assoluta novità e vedrà avvicendarsi numerosi artisti e spettacoli di grande richiamo.
Ad aprire la sfilata dei grandi nomi estivi, che si esibiranno tra il Fossato del Castello Angioino Aragonese, le arene e in Piazza Madonna di Costantinopoli, sarà Francesco Paolantoni con il suo “Salotto Paolantoni” il 10 luglio. Seguirà l’omaggio ai pilastri della canzone italiana nello spettacolo “Una lunga storia d’amore” previsto per il 19 luglio, mentre il “Cinema sotto le stelle” vedrà come ospite d’onore Gianmarco Tognazzi il 22 luglio.
La panoramica Punta Fortino ospiterà le suggestive note del grande jazz sul mare con i concerti dell’Agropoli Jazz Festival, in programma il 9 e il 23 luglio, e successivamente il 6 e il 20 agosto.
Il mese di agosto si accenderà poi con l’eleganza internazionale di Dardust urban impressionism il 4 agosto, seguito il giorno successivo, il 5 agosto, dal concerto all’alba “Meditative roots” e da quello della straordinaria Arisa all’Akropolis.
All’interno della programmazione troveranno spazio molte performance come la comicità travolgente di Paolo Caiazzo il 9 agosto e il prestigio del “Massimo Lopez Show” il 12 agosto. L’energia live di Fabrizio Moro il 13 agosto e il romanticismo di Rosario Miraggio il 16 agosto anticiperanno lo straordinario spettacolo tributo internazionale a Michael Jackson il 19 agosto e il fenomeno “Teenage dream” il 20 agosto.
Chiuderanno la rosa dei grandi big la classe senza tempo di Anna Oxa il 22 agosto, la serata Revival all’Arena il 23 agosto e il genio teatrale di Vincenzo Salemme il 25 agosto.
Degna di nota la rievocazione storica dedicata al Duca Alfonso d’Aragona che si terrà venerdì 28 agosto tra il centro cittadino e il borgo antico.Accanto a queste serate di eccezionale richiamo si sviluppa una fitta e preziosa rete di iniziative gratuite guidata dalle eccellenze associative, sportive e culturali del territorio.
Saranno infatti coinvolte diverse aree cittadine, con iniziative e attività che cercano di andare incontro ai gusti di giovani e meno giovani. Con artisti locali, scuole di danza, compagnie teatrali, comitati festa, realtà outdoor e storiche associazioni culturali, si andrà dalla tradizione dello “Spaccapaese Tour” con Gerardo Amarante alla suggestiva Festa Patronale di San Pietro e Paolo con lo spettacolo piromusicale al Castello, fino alle rassegne storiche come il “Settembre Culturale” a cura dell’Associazione Campania Cultura e la Prima rassegna Internazionale di Fotografia.
Un plauso speciale va a tutte le realtà calcistiche, cestistiche, nautiche e di atletica nell’ambito della rosa di iniziative sportive di Agropoli, insignita del titolo di Comune Europeo dello Sport 2027.
Le dichiarazioni
Il sindaco Roberto Mutalipassi, dichiara: «Proponiamo un cartellone di rilievo nazionale e internazionale che unisce la valorizzazione dell’identità locale a una proposta artistica di altissimo livello. Quest’anno ospiteremo personalità di grande prestigio, una concentrazione di nomi importanti che raramente si è vista nella storia della nostra Città.
Accanto a questi grandi eventi, introduciamo novità che sicuramente piaceranno a cittadini e turisti, come i concerti all’alba e le iniziative outdoor a Trentova-Tresino. Agropoli si conferma così una destinazione turistica completa, capace di offrire un’esperienza unica».
L’assessore delegato al Turismo e agli Eventi, Roberto Apicella aggiunge: «Abbiamo voluto un programma flessibile, dinamico e profondamente inclusivo, pensato per abbracciare tutte le fasce d’età. Desidero esprimere il mio più sentito ringraziamento a tutte le associazioni e alle realtà locali: la straordinaria sinergia e lo spirito corale che hanno messo in campo sono l’autentico motore di questo cartellone».
L’amministrazione comunale invita cittadini e turisti a lasciarsi coinvolgere da ogni appuntamento: ad Agropoli c’è un’estate intera da scoprire e da vivere insieme.
Il calendario completo è disponibile e costantemente aggiornato sui canali ufficiali del Comune di Agropoli e sulle pagine social dedicate Vivi Agropoli.
3 AGOSTO
“Miss Universo”
A cura di: Ass. Culturale in Campania
Ore: 21:00
4 AGOSTO
“Dardust Urban Impressionism”
A cura di: CilentArtFest
Ore: 22:00
5 AGOSTO
“Arisa”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
7 AGOSTO
“Dipinto”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
9 AGOSTO
Paolo Caiazzo – “Terroni si Nasce“
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
13 AGOSTO
“Fabrizio Moro”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
16 AGOSTO
“ Rosario Miraggio”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
19 AGOSTO
“Arena: Human Nature Live”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
20 AGOSTO
“Teenagedream”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
22 AGOSTO
“ Anna Oxa”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
25 AGOSTO
“Vincenzo Salemme”
A cura di: P.G. Production
Ore: 21:00
ARENA DEL MARE
Teatro, danza e spettacoli
Spiaggia della Marina
2 AGOSTO
Associazione Culturale YGGDRASILL
“A PIEDI NUDI NEL PARCO di Neil Simon”
Regia di Alessandro Pagliaro
Ore: 21:00
Giampietro Ianneo in
“E SEMPRE COLPA MIA”
Spettacolo comico in due tempi
Ore: 21:00
8 AGOSTO
Associazione “Quelli che….Il teatro”
“OTELLO… MA NON TROPPO”di Gino Cogliandro
Regia di Gianni Parisi
Ore: 21:00
10 AGOSTO
“Ballando sotto le Stelle – Musical ispirato a Romeo e Giulietta”
A cura di: ASD Dirty Dancing di Agnese Di Biasi
Ore: 20:30
12 AGOSTO
“Massimo Lopez Show”
A cura di: CilentArt Fest
Ore: 21:30
15 AGOSTO
Marco Lanzuise in
“NON SOLO MAST”
Scritto e diretto da Marco Lanzuise
con Francesco De Cenzo e Daniele Fiorentino
Ore: 21:00
18 AGOSTO
Compagnia Teatrale ” Instabile”
È ASCIUTO PAZZO Ò PARRUCCHIANO” di Gaetano Di Maio
Regia di Risi
Arena del Mare (spiaggia della marina)
Ore: 21:00
21 AGOSTO
Compagnia Comica Salernitana
“LO FACCIO PER AMORE di Bonelli e Avallone”
Regia di Andrea Avallone
Ore: 21:00
23 AGOSTO
“Revival all’Arena”
Ore: 22:00
24 AGOSTO
Associazione “Il Sipario”
“COMICISSIMA TRAGEDIA di Antonio Petito”
Regia di Umberto Anaclerico
Ore: 21:00
26 AGOSTO
Associazione Teatrale “Theatron”
“DITEGLI SEMPRE DI SÌ di Eduardo De Filippo“
Regia di Gerardo Santosuosso
Ore: 21:00
29 AGOSTO
Compagnia Teatrale “Sempe n°13”
“CHI NON MUORE SI RIVEDE di Franco Pinelli”
Regia di Peppe Citarella
Ore: 21:00
30 AGOSTO
Spettacolo di danza: “C’era una Volta Scugnizzi”
A cura di: L’Ateneo Danza di Rita Polidoro
Ore: 21:00
CENTRO VISITE TRENTOVA-TRESINO
Natura, Cultura e Outdoor
24 GIUGNO – 22 LUGLIO – 26 AGOSTO
“ Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale”
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare
Ore: 20:00
28 GIUGNO
“Summer Camp 2026”
A cura di: Il Cervene – Polo Integrato
Ore: 9:00
30 GIUGNO – 8-9 – 13 – 14 LUGLIO
“Grest di Comunità”
A cura di: Parrocchia Madonna delle Grazie
Ore: 9:00 /17:00
1 LUGLIO – 5 – 19 AGOSTO
“Disegno espressivo – libera espressione del proprio io attraverso la pittura emozionale fatta di gesti istintivi e di colori casuali”
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare
Ore: 18:00
7 LUGLIO – 12 AGOSTO
“Trekking & Meditazione– un percorso particolare alla ricerca di un luogo che trasmette pace e serenità e dove meditare”
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare
Ore: 18:00
10-11 LUGLIO
“Il Cilento delle radici”- Laboratori, tradizioni, sapori e memorie
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Giovanna Voria
Ore: 20:00
18 – 19 LUGLIO
“Resi-Fest: Incontri, dibattiti, mostre, proiezioni e concerti”
A cura di: A.N.P.I.
Ore: 20:00
20 LUGLIO
“Notturna in Bici sul Monte Tresino”
A cura di: Associazione Cilento MTB
Ore: 20:00
22 LUGLIO – 26 AGOSTO
“ Reading – lettura ed approfondimento di brani tratti da testi di cultura orientale ed occidentale”
A cura di: Yhè di Alessandro Rinaldi e Pro Loco Agropoli Terra & Mare
Ore: 20:00
2 AGOSTO
“Tiro con l’Arco Open Day”
A cura di: Associazione Hawks Arcieri Agropoli
Ore: dalle ore 14:00
10 e 11 AGOSTO
E Torniamo a Riveder le Stelle
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare
Ore: 21:00
DAL 20 AL 23 AGOSTO
“Country Fest Trentova-Tresino” Musica • Food • Country Life
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare in collaborazione conAssociazione Rewind
Ore: 20:00
29 AGOSTO
“Tappa del Tour Contest Fotografico Esploriamo Salerno e la Campania – Cultura, storia, Natura, benessere e arti”
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare APS
Ore: dalle 9:00 alle 19:00
5-6 SETTEMBRE
“Open Village Trentova-Tresino – Tutte le attività dell’outdoor tutte insieme da provare e conoscere”
A cura di: Pro Loco Agropoli Terra & Mare e Assessorato al Turismo
Ore: dalle ore 9:00
EVENTI SPORTIVI
DAL 18 AL 28 GIUGNO
“Mediterraneo Cup”
A cura di: Basket Agropoli SSDARL
Parco Bonifacio e Pala di Concilio
Ore: 20:00
27-28 GIUGNO
“Campionati Italiani FIPSAS”
A cura di: Elysium Sport SSDARL
Centro Polifunzionale Elysium
dalle ore 08:00 alle 18:00
1-15 LUGLIO
“Beach Soccer”
A cura di: Ass. Keydream’s
Via Lungo Testene
Ore: dalle ore 18:00
4 LUGLIO
“Manifestazione Ginnastica Ritmica”
A cura di: ASD Evergym
Palagreen
Ore: 20:30
5 LUGLIO
“Bolentino Generic”
A cura di: ASD Canottieri Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: alle ore 08:00 alle 13:00
16-20 LUGLIO
“Torneo Internazionale Under 18 Basket”
A cura di: Basket Agropoli SSDARL in collaborazione con FIP Campania
Pala Di Concilio
Ore: dalle ore 17:00
16-23 AGOSTO
“Bolentino a Pagelli”
A cura di: ASD Canottieri Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: Dalle ore 08:00 alle 13:00
30 AGOSTO
“Regata Altura Velalonga Agropolese”
A cura di: Lega Navale Sez.Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: 10:00
6 SETTEMBRE
“Gara di Pesca Traina”
A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: 06:30
11-13 SETTEMBRE
“Finale Nazionale Argento Under 23”
A cura di: ASD Atletica Agropoli
Stadio Guariglia – Pista Pietro Mennea
12 SETTEMBRE
“ Regata Nazionale J24”
A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: 10:00
27 SETTEMBRE
“Trofeo Vela d’autunno Nino Rainis”
A cura di: Lega Navale Sez. Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: 10:00
11 OTTOBRE
“ Campionato Regionale Canoa Polo”
A cura di: ASD Canottieri Agropoli
Porto di Agropoli
Dalle ore 08:30
18 OTTOBRE
“Gara di Pesca Seppie e Polpi”
A cura di: Lega Navale Sezione Agropoli
Porto di Agropoli
Ore: 06:30
FESTE, TRADIZIONI E RIEVOCAZIONI
26 GIUGNO
“Musical ispirato a Romeo e Giulietta– Agropoli Dance Festival 2026”
A cura di: ASD Dirty Dancing
Piazza V. Veneto
Ore: dalle 16:00 alle 24:00
27 GIUGNO
“Spaccapaese Tour 2026 con Gerardo Amarante”
A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo
Piazza Vittorio Veneto
Ore: 22:00
28 GIUGNO
Spettacolo di Musica e Teatro di Tradizione “Assavulà – Due Santi e ciento storie”
A cura di: Entheos
Piazzetta Chiesa SS. Pietro e Paolo
Ore: 21:30
29 GIUGNO
“Festa Patronale San Pietro e Paolo”
A cura di: Comitato Festa SS. Pietro e Paolo
Centro Storico – Castello Angioino Aragonese
Ore: 23:30 circa (Spettacolo Piromusicale)
30 GIUGNO
“Saggio Spettacolo di Fine Anno Floppy Dance – Agropoli Dance Festival 2026”
A cura di: ASD Floppy Dance
Piazza V. Veneto
Ore: dalle 16:00 alle 24:00
3 LUGLIO
“Agropoli Dance Festival 2026”
A cura di: ASD Terry Dance
Piazza V. Veneto
Ore: dalle 16:00 alle 24:00
11 LUGLIO
“Cuorincanto II° Edizione”
A cura di:APS Solidarte
Chiesa Madonna delle Grazie
Ore: 19:30
16 LUGLIO
Festa Madonna del Carmine – Spettacolo Musicale
A cura di: Comitato Festa Madonna del Carmine
Località Madonna del Carmine
Ore: 21:00
Spettacolo Pirotecnico
Ore: 24:00
Presso: Area Mercatale
DAL 17 AL 19 – 31 LUGLIO – 1 E 2 AGOSTO
Festa dell’Antica Trebbiatura
A cura di: Associazione I Catacatasci
Località Frascinelle
Ore: 20:00
18 LUGLIO
“Gran Ballo dell’Ottocento – Un Viaggio nel Tempo”
A cura di: Associazione Il Contrapasso
Castello di Agropoli – Centro Storico
Ore: 20:30
23 LUGLIO
“Festa Madonna di Costantinopoli”
Benedizione del Mare
Ore: 19:00 (uscita della processione)
“Concerto Grande Banda del Cilento”
A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli
Scaloni Ennio Balbo
24 LUGLIO
“Festa Madonna di Costantinopoli”
A cura di: Comitato Festa Parrocchia Madonna di Costantinopoli)
Centro Storico
Ore: 18:30 (uscita processione)
Spettacolo Pirotecnico
Punta Foranea del Porto di Agropoli
Ore: 24:00
31 LUGLIO – 4 AGOSTO
“Festa del Pane e della Civiltà Contadina”
A cura di: Pro Loco Trentinara
Area Mercatale
Dalle ore 18:30
2 AGOSTO
“Festa Madonna della Pace”
A cura di: Comitato Festa Madonna della Pace
Località Mattine
Ore: 18:00 (uscita processione)
Spettacolo Pirotecnico
Ore: 24:00
DAL 4 A 7 AGOSTO
“Festival Religioso”
A cura di: Vito Rizzo
Piazza della Repubblica
Ore: 21:00
10 AGOSTO
“Festa Madonna delle Grazie”
A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie
Piazza Vittorio Veneto
Ore: 19:00 (uscita processione)
11 AGOSTO
“Festa Madonna delle Grazie”
A cura di: Comitato Festa Madonna delle Grazie
Piazza Vittorio Veneto
Ore: 19:00 (uscita processione)
Spettacolo Pirotecnico
Presso Lido Azzurro
Ore: 24:00
17 AGOSTO
“Notte Blu”
A cura di: Assessorato al Turismo
Ore: 20:30
Piazza Vittorio Veneto
28 AGOSTO
“Rievocazione Storica – Il Duca Alfonso d’Aragona”
Agropoli Centro – Centro Storico
A cura di: Cantiere Mati
Ore: 20:00
CINEMA, JAZZ E RASSEGNE CULTURALI
9 LUGLIO
“Agropoli Jazz Festival – Duo Sannino”
A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta
Terrazza Punta Fortino
Ore:18:30
10 LUGLIO
Francesco Paolantoni in “SALOTTO PAOLANTONI”
Con Arduino Speranza
Rassegna Fuori le Mura
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore:21:15
18 LUGLIO
“Gran Ballo dell’Ottocento: un Viaggio nel Tempo”
A cura di:Ass. Il Contrapasso
Castello di Agropoli – Centro Storico
Ore:20:30
19 LUGLIO
“Una lunga storia d’amore”
Storie di jazz e di canzoni: Gino Paoli, Ornella Vanoni e i cantautori italiani
con Agostino Chiummariello, Jerry Popolo, Melissa Di Matteo, Antonio Speranza
Rassegna fuori le mura
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore: 21:00
20 LUGLIO
“Cinema sotto le stelle – Terapia di coppia per amanti”
Ospite: Diego De Silva
A cura di:Ass. Liberi e Forti
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore: 21:00
22 LUGLIO
“Cinema sotto le stelle– Lo Sposo Indeciso”
Ospite: Gianmarco Tognazzi
A cura di:Ass. Liberi e Forti
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore:21:00
23 LUGLIO
“Agropoli Jazz Festival” – MTM Jazz Trio
A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta
Terrazza Punta Fortino
Ore:18:30
25 LUGLIO
“Tommaso Primo in concerto”
Rassegna Fuori le Mura
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore: 21:15
5 AGOSTO
“Gianni Denitto e Alessandro D’Alessandro – MEDITATIVE ROOTS”
A cura di: CilentArt Fest
Piazzetta Chiesa Madonna di Costantinopoli
Ore: 06:00
5 AGOSTO
“Cinema sotto le stelle – Cori Indipendenti”
Ospite: Giovani registi agropolesi
A cura di: Ass. Liberi e Forti
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore:21:00
6 AGOSTO
“Agropoli Jazz Festival” – Flamenco Sketches”
A cura di: Ass.Turban in collaborazione con La Saletta
Terrazza Punta Fortino
Ore:18:30
7 AGOSTO
“Concerto di Luca Ferraris”
A cura di: Ass. Liberi e Forti
Piazza Umberto
Ore: 18:00
8 AGOSTO
“Salecaro Beach Festival”
A cura di:Forum dei Giovani
Via Lungo Testene – Lido Azzurro
Ore:20:00
12 AGOSTO
“Cinema sotto le stelle-Ammazzare stanca”
Ospite: Andrea Cedrola
A cura di:Ass. Liberi e Forti
Fossato del Castello Angioino Aragonese
Ore:21:00
20 AGOSTO
“Agropoli Jazz Festival – Nico Gori e Igor Di Martino”
A cura di:Ass.Turban in collaborazione con La Saletta
Terrazza Punta Fortino
Ore:18:30
26 – 27 AGOSTO
“ II° Edizione Concorso Voglio dirti Grazie”
A cura di:Luisa Cantalupo e il Centro Culturale Studi Storici
Porto
Ore:19:00
TUTTI I VENERDI’ DAL 3 LUGLIO AL 17 LUGLIO – GIOVEDì 23 LUGLIO TUTTI I VENERDI’ 31 LUGLIO AL 21 AGOSTO
“Acropolis si racconta – percorso culturale per il Centro Storico”
A cura di: Assessorato al Turismo in collaborazione con Cantiere Mati
Centro Storico
Ore: 19:00
TUTTI I GIOVEDI’ DAL 23 LUGLIO AL 27 AGOSTO
“Le notti del Lungomare”
A cura di:Ass. Commercianti Lungomare San Marco
Lungomare San Marco
Ore: 19:00
TUTTI I GIOVEDI’ DAL 2 LUGLIO AL 27 AGOSTO
“Argento in movimento”
A cura di: Ass. New Generation
Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II
Ore: 19:30
TUTTI I LUNEDI’ DAL 6 LUGLIO AL 31 AGOSTO
“Note e Ricordi”
A cura di: Ass. Cilento Ballando
Spazio Polifunzionale esterno Giovanni Paolo II
Ore: 19:30
DAL 1 AL 30 SETTEMBRE
“Settembre Culturale”
A cura di:Ass. Campania cultura
Fornace
DAL 6 AL 30 SETTEMBRE
“Prima rassegna Internazionale di Fotografia”
A cura di: Photo ArtCommunity
Castello Angioino Aragonese
Ore:19:30