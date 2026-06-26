Cilento Outlet: arriva il “Villaggio della Legalità”, una giornata speciale con l’Arma dei Carabinieri

Una giornata speciale dedicata alla sicurezza, all’ambiente e alla vicinanza tra cittadini e istituzioni. Domani, sabato 27 giugno, a partire dalle ore 17:30, il Cilento Outlet ospiterà il “Villaggio della Legalità”, un importante evento interattivo ed educativo organizzato in stretta collaborazione con l’Arma dei Carabinieri.

L’iniziativa trasformerà gli spazi del centro in un vero e proprio percorso di scoperta pensato per le famiglie, i giovani e tutti i visitatori.

I reparti speciali e le aree tematiche

All’interno del villaggio si potranno incontrare da vicino i reparti speciali dell’Arma, tra cui:

Il settore della Forestale

Gli Artificieri

Il Radiomobile

Saranno allestite specifiche aree tematiche dedicate alla sicurezza stradale e alla tutela del patrimonio ambientale, affiancate da una suggestiva esposizione di mezzi storici e moderni dell’Arma.

“Parla con noi”

Grazie allo stand informativo “Parla con noi”, i cittadini avranno inoltre l’opportunità di confrontarsi direttamente e in modo informale con i militari, ricevendo consigli utili sulla prevenzione dei reati e sulla sicurezza quotidiana.

L’ingresso all’evento è completamente gratuito e le attività si integreranno con i normali orari del centro commerciale, che per l’occasione resterà aperto per lo shopping fino alle ore 21:00.