Cilento

Incidente a Laureana Cilento nella notte: violento scontro sulla via del mare tra due auto

Violento incidente stradale nella notte a Laureana Cilento sulla via del mare: coinvolte una Peugeot e un'Audi. Sul posto i carabinieri e il soccorso stradale

Manuel Chiariello

Due auto coinvolte, una Peugeot 3008 e un’Audi Q2, in un incidente stradale avvenuto nella notte sulla via del mare, nel territorio comunale di Laureana Cilento. Per cause ancora in via di accertamento, le vetture si sono scontrate violentemente riportando ingenti danni. Per fortuna, non si registrano gravi conseguenze per le persone che si trovavano alla guida.

La dinamica e l’intervento dei carabinieri

Sul posto sono tempestivamente giunti i Carabinieri della compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Giuseppe Colella, che hanno avviato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Nonostante l’impatto sia stato particolarmente brusco, il bilancio non vede feriti.

Sul luogo dell’incidente è intervenuto anche il Soccorso Stradale Rega, a cui è stato affidato il compito di rimuovere i veicoli distrutti e di provvedere alla pulizia della carreggiata, liberandola dai detriti per ripristinare la totale sicurezza della circolazione.

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