Sapri, la spiaggia dell’area ex Agip torna fruibile: terminati i lavori di messa in sicurezza

Il tratto di spiaggia presente nell’area ex Agip a Sapri è ritornato di nuovo fruibile. Sono terminati, infatti, i lavori di ripristino e di messa in sicurezza del tratto di spiaggia che nelle scorse settimane è stato al centro di uno scontro politico tra maggioranza e opposizione.

Gli interventi sul Lungomare e il contrasto all’erosione

Una serie di lavori necessari, inseriti nell’ambito dell’intervento di risanamento idrogeologico di un tratto del Lungomare cittadino che da tempo è al centro di un programma di rivalutazione e di contrasto all’erosione costiera.

Le operazioni che nelle scorse settimane hanno interessato l’area ex Agip — interdetta con apposita ordinanza dagli uffici comunali preposti, ma anche da un’ordinanza della Guardia Costiera — hanno permesso anche la rimozione di materiali ferrosi, blocchi di calcestruzzo e elementi metallici presenti sul litorale.

La revoca dell’ordinanza e il ritorno dei turisti

Nella giornata di ieri è arrivata dunque la revoca dell’ordinanza comunale che ne stabiliva l’interdizione e, dunque, la spiaggia è ritornata ad essere nuovamente accessibile.

E diversi sono i turisti che già nelle scorse ore hanno ripreso a frequentare la spiaggia libera ex Agip, molto affollata nella stagione estiva. Un importante punto di ritrovo per bagnanti e turisti che scelgono la città della Spigolatrice per trascorrere le loro vacanze estive.