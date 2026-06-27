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Regione Campania, tre milioni di euro per la strada Alfano-Laurito-Roccagloriosa: via libera al finanziamento per la messa in sicurezza

La Regione Campania finanzia con tre milioni di euro il primo lotto della strada intercomunale Alfano-Laurito-Roccagloriosa per la prevenzione dei rischi e la sicurezza stradale

Maria Emilia Cobucci

Arriva una svolta importante per la viabilità del Cilento interno. La Regione Campania ha dato ufficialmente il via libera al finanziamento per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada intercomunale che collega i comuni di Alfano, Laurito e Roccagloriosa. Il provvedimento sblocca le risorse per il primo lotto funzionale dell’opera.

Il progetto è stato inserito all’interno del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, nello specifico nell’Asse 2 denominato “Energia, Ambiente e Sostenibilità”. Si tratta di un asse strategico della programmazione europea e regionale, focalizzato sulla prevenzione dei rischi e sull’adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Decreto Dirigenziale numero 80 del 12 giugno 2026, l’ente regionale ha disposto l’ammissione formale al finanziamento e il contestuale impegno dei fondi necessari. L’infrastruttura viene considerata fondamentale per garantire standard di sicurezza più elevati e per migliorare sensibilmente l’accessibilità e i collegamenti tra le comunità del territorio.

I dettagli del finanziamento e la soddisfazione del Comune di Alfano

L’intervento complessivo per questo primo lotto prevede uno stanziamento rilevante. A dare l’annuncio ufficiale del decreto è stata Elena Anna Gerardo, sindaca di Alfano, che ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social per sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto per l’intera comunità locale.

La prima cittadina ha espresso il proprio entusiasmo per l’approvazione del progetto con queste parole: «Comunico con immensa soddisfazione che finalmente il Comune di Alfano ha ottenuto il decreto di finanziamento di tre milioni di euro per il primo lotto della strada Alfano–Laurito–Roccagloriosa. Cominceremo a realizzare una prima parte del sogno».

L’avvio delle procedure per il primo lotto rappresenta il punto di partenza per il potenziamento di un’arteria stradale vissuta quotidianamente dai residenti e considerata vitale per contrastare l’isolamento dei piccoli centri dell’entroterra campano.

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