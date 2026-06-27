Regione Campania, tre milioni di euro per la strada Alfano-Laurito-Roccagloriosa: via libera al finanziamento per la messa in sicurezza

Arriva una svolta importante per la viabilità del Cilento interno. La Regione Campania ha dato ufficialmente il via libera al finanziamento per i lavori di messa in sicurezza e adeguamento della strada intercomunale che collega i comuni di Alfano, Laurito e Roccagloriosa. Il provvedimento sblocca le risorse per il primo lotto funzionale dell’opera.

Il progetto è stato inserito all’interno del Programma Regionale Campania FESR 2021-2027, nello specifico nell’Asse 2 denominato “Energia, Ambiente e Sostenibilità”. Si tratta di un asse strategico della programmazione europea e regionale, focalizzato sulla prevenzione dei rischi e sull’adattamento ai cambiamenti climatici. Con il Decreto Dirigenziale numero 80 del 12 giugno 2026, l’ente regionale ha disposto l’ammissione formale al finanziamento e il contestuale impegno dei fondi necessari. L’infrastruttura viene considerata fondamentale per garantire standard di sicurezza più elevati e per migliorare sensibilmente l’accessibilità e i collegamenti tra le comunità del territorio.

I dettagli del finanziamento e la soddisfazione del Comune di Alfano

L’intervento complessivo per questo primo lotto prevede uno stanziamento rilevante. A dare l’annuncio ufficiale del decreto è stata Elena Anna Gerardo, sindaca di Alfano, che ha condiviso la notizia attraverso i propri canali social per sottolineare l’importanza del traguardo raggiunto per l’intera comunità locale.

La prima cittadina ha espresso il proprio entusiasmo per l’approvazione del progetto con queste parole: «Comunico con immensa soddisfazione che finalmente il Comune di Alfano ha ottenuto il decreto di finanziamento di tre milioni di euro per il primo lotto della strada Alfano–Laurito–Roccagloriosa. Cominceremo a realizzare una prima parte del sogno».

L’avvio delle procedure per il primo lotto rappresenta il punto di partenza per il potenziamento di un’arteria stradale vissuta quotidianamente dai residenti e considerata vitale per contrastare l’isolamento dei piccoli centri dell’entroterra campano.