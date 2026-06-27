Terremoto in Venezuela, scatta la solidarietà a Moio della Civitella: raccolta fondi e preghiera per il popolo colpito dal sisma

La comunità di Moio della Civitella si stringe attorno al popolo venezuelano, duramente colpito dal devastante terremoto che ha provocato vittime, distruzione e una gravissima emergenza umanitaria.

Associazioni, istituzioni e cittadini hanno scelto di unirsi in una campagna di solidarietà per testimoniare la vicinanza a un Paese al quale la comunità è profondamente legata, un legame che oggi chiama a ricambiare la generosità ricevuta quando ad aver bisogno era la nostra gente.

Cosa serve e il canale sicuro per l’invio dei fondi

Dal confronto con chi sta vivendo la drammatica situazione sul posto è emersa la necessità di raccogliere somme che servono ad acquistare beni di prima necessità, medicinali, materiale sanitario e tutto ciò che occorre per sostenere gli ospedali, aiutare le famiglie che hanno perso la casa e supportare le operazioni di soccorso e di rimozione delle macerie.

Grazie a un canale preferenziale e sicuro — un referente specifico in Venezuela appartenente alla comunità — verranno inviate le somme per garantire un aiuto tempestivo e concreto a chi sta vivendo momenti di paura e difficoltà.

Molte sono le persone originarie del paese che stanno operando instancabilmente sul territorio per assistere la popolazione nelle strutture sanitarie e nelle aree maggiormente colpite.

Come donare e i punti di raccolta sul territorio

Chiunque desideri contribuire potrà effettuare una donazione presso i punti di raccolta predisposti sul territorio oppure contattando i collaboratori di Don Aniello Carinci, l’Amministrazione Comunale, la Pro Loco di Moio della Civitella o il Forum dei Giovani.

Inoltre, giovedì 3 luglio, alle ore 21:30, in Piazza degli Eroi (già Piazza Mamma Gagliardi), sarà celebrata una Santa Messa di preghiera per il popolo venezuelano. Durante la celebrazione saranno raccolte offerte che saranno interamente destinate alla campagna di solidarietà.

L’intera comunità è chiamata a partecipare. Anche un piccolo contributo può trasformarsi in un aiuto concreto per chi oggi sta affrontando una delle prove più difficili della propria vita.

Grazie di cuore a tutti coloro che stanno già contribuendo e a quanti sceglieranno di farlo nei prossimi giorni. In questo momento il Venezuela ha bisogno della solidarietà di tutti noi.

PER BONIFICI TRAMITE IBAN:

IT0210311515201000000022028

a Eletto Romina (prima di effettuare il bonifico contattare +39 3240734729)