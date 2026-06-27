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Sant’Arsenio, rifiuti nell’area di servizio sequestrata: incastrato dalle telecamere, maxi multa e patente sospesa

Un automobilista è stato filmato mentre gettava rifiuti dal finestrino in un'area già sotto sequestro tra Sant'Arsenio e Atena Lucana: scatta la sanzione da 4.500 euro

Erminio Cioffi
Polizia Municipale

Un’indagine della Polizia Locale ha portato alla scoperta e alla sanzione di un automobilista responsabile di ripetuti abbandoni di rifiuti in un’area di servizio dismessa lungo la strada che collega Sant’Arsenio ad Atena Lucana.

I rilievi tramite le telecamere di videosorveglianza

L’area, già sottoposta a sequestro nell’ambito di precedenti accertamenti, era diventata nel tempo teatro di ulteriori sversamenti illeciti, nonostante le restrizioni. Le attività di controllo, condotte nei mesi con l’ausilio di sistemi di videosorveglianza mobili, hanno permesso di documentare più episodi in cui lo stesso soggetto si recava sul posto per gettare sacchetti di rifiuti direttamente dal finestrino dell’auto.

Le sanzioni e i provvedimenti per l’automobilista

Al termine delle verifiche, per il responsabile è scattata una sanzione amministrativa di 4.500 euro, oltre al sequestro temporaneo del veicolo e alla sospensione della patente per un mese.

Il contrasto ai reati ambientali sul territorio

Un intervento che chiude un’operazione di monitoraggio discreta ma prolungata, finalizzata a contrastare l’abbandono indiscriminato dei rifiuti in un’area già particolarmente sensibile dal punto di vista ambientale.

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