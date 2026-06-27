Sala Consilina, fiamme nella notte: fuoco ai cartoni davanti a un locale, sfiorato il disastro

Le fiamme, fortunatamente, non si sono propagate all’interno e non hanno coinvolto nemmeno il vicino negozio di abbigliamento. Il rogo ha comunque provocato danni alla vetrina del locale e al parquet dell’ingresso.

Un bilancio che poteva essere drammatico

L’episodio avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi se l’incendio avesse raggiunto gli ambienti interni o le attività adiacenti.

Indagini e accertamenti in corso

Sull’accaduto si auspica che vengano avviati gli opportuni accertamenti per individuare i responsabili di un atto vandalico grave e irresponsabile, che solo per una fortunata coincidenza non si è trasformato in una tragedia.