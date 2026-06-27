Sapri, torna operativo l’ATM Postamat: terminati i lavori di messa in sicurezza

L’ATM Postamat di Sapri è stato ufficialmente messo in sicurezza ed è attualmente in fase di graduale riattivazione. Il dispositivo per i servizi finanziari e di prelievo sta tornando progressivamente disponibile per il pubblico 24 ore su 24, ripristinando una continuità operativa fondamentale per la comunità locale.

Si tratta di uno sviluppo atteso che restituisce ai cittadini, ai commercianti e ai numerosi turisti della cittadina costiera un presidio essenziale, migliorato dal punto di vista degli standard di protezione e accessibilità.

L’intervento del coordinamento politico e la richiesta per il comprensorio

La risoluzione della problematica ha visto il diretto interessamento delle rappresentanze locali, che hanno seguito l’evoluzione della vicenda interloquendo con i soggetti responsabili della gestione del servizio.

“Il Coordinamento PSI del Golfo di Policastro, dopo essersi interessato della vicenda a vari livelli, esprime soddisfazione per il prezioso risultato raggiunto, frutto dell’attenzione riservata a una problematica particolarmente sentita da cittadini, attività economiche e visitatori. L’auspicio è che lo stesso intervento possa essere presto replicato anche negli altri comuni del comprensorio, così da garantire standard analoghi di sicurezza, efficienza e continuità del servizio.”

L’azione punta a estendere questo modello di riqualificazione tecnologica e di sicurezza alle altre aree del distretto, dove la presenza di sportelli automatici efficienti rappresenta un fattore determinante per il tessuto sociale ed economico, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Il ringraziamento a Poste Italiane

I rappresentanti del territorio hanno tenuto a sottolineare la collaborazione istituzionale che ha permesso di accelerare i tempi di ripristino dell’infrastruttura, riducendo i disagi per l’utenza dopo il periodo di fermo necessario ai lavori di adeguamento.

“Il Coordinamento rivolge infine un sentito ringraziamento a Poste Italiane per l’attenzione dimostrata e per l’impegno profuso nel ripristino del servizio.”

Con la conclusione della fase di collaudo e la progressiva riapertura totale, lo sportello di Sapri torna a essere pienamente operativo, garantendo i normali flussi di prelievo e operatività bancaria in un contesto di rinnovata sicurezza informatica e strutturale.