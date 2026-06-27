Terremoto in Venezuela: Sala Consilina esprime vicinanza e solidarietà ai concittadini all’estero

L’Amministrazione Comunale di Sala Consilina ha espresso la più sincera vicinanza e solidarietà ai concittadini salesi e alle loro famiglie che vivono in Venezuela, duramente colpito dal violento terremoto che ha interessato diverse aree del Paese nei giorni scorsi.

Il messaggio dell’Amministrazione Comunale

In una nota ufficiale, il Comune ha manifestato profonda partecipazione al dolore e alle difficoltà che stanno vivendo i connazionali all’estero, sottolineando come in queste ore di forte apprensione il pensiero dell’intera comunità sia rivolto a quanti stanno affrontando le conseguenze del sisma.

L’auspicio dell’Amministrazione è che le operazioni di soccorso possano proseguire nel modo più efficace possibile e che si possa tornare quanto prima a condizioni di normalità.

Monitoraggio dell’emergenza e attivazione dei soccorsi

Il Comune ha inoltre reso noto di essere in contatto con le organizzazioni impegnate nella gestione dell’emergenza, al fine di seguire da vicino l’evolversi della situazione e valutare eventuali necessità operative.

Qualora dovessero emergere esigenze concrete, l’Amministrazione si è detta pronta ad attivarsi per garantire sostegno e contribuire all’invio di aiuti ai concittadini coinvolti.