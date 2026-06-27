Attualità

Montecorice che novità: il Metrò del Mare farà tappa al Porto di San Nicola

Il Metrò del Mare amplia le rotte nel Cilento da luglio a settembre. Nuovi scali a Montecorice, Pisciotta e Palinuro

Manuel Chiariello

Come già annunciato, il metrò del mare farà tappa in diversi altri porti del Cilento. I nuovi collegamenti saranno validi da luglio a settembre e toccheranno anche i porti di Montecorice, Casal Velino, Pisciotta, Palinuro e Marina di Camerota oltre ai già noti Agropoli, San Marco ed Acciaroli. L’iniziativa nasce dall’esigenza di coprire i collegamenti marittimi rimasti esclusi dal bando lo scorso anno.

La novità di Montecorice: l’entusiasmo del sindaco Meola

Particolare soddisfazione è stata espressa anche dal Sindaco di Montecorice, Flavio Meola. Dopo gli ultimi necessari iter che prevedono anche un’accurata fase di collaudo il Metrò del Mare giungerà anche al piccolo porticciolo turistico di San Nicola innalzando il flusso di visitatori sul territorio.

“Si tratta di una prima volta assoluta per noi e siamo felicissimi di accogliere questa nuova opportunità. Accoglieremo i turisti e i viaggiatori nel migliore dei modi”, ha sottolineato il primo cittadino Meola. La tratta interessata metterà in connessione gli scali dei porti da Agropoli a Sapri.

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