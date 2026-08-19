Agropoli, al via il Country Fest: mongolfiere, musica e natura a Trentova

Agropoli si prepara ad accogliere uno degli appuntamenti più anticonvenzionali dell’estate cilentana. Prende il via questa sera il Country Fest, un evento progettato per coinvolgere un pubblico trasversale, dai giovani alle famiglie, celebrando la vita all’aria aperta e la cultura rurale attraverso un riuscito incontro tra tradizioni locali e influenze internazionali. La manifestazione si svolgerà nella cornice del Centro Visite dell’Area Naturalistica Trentova Tresino, unendo attività esperienziali, intrattenimento musicale e un’ampia offerta enogastronomica.

Il programma delle attività tra natura e volo in mongolfiera

L’apertura dell’evento è prevista al tramonto di mercoledì 19 agosto con l’iniziativa “Aspettando il Country Fest”, che offre al pubblico la prima delle due giornate dedicate al volo vincolato in mongolfiera (la seconda si terrà venerdì 21 agosto). A partire da giovedì 20 agosto, il programma si arricchisce con laboratori e sport all’aperto: i visitatori potranno cimentarsi nel tiro con l’arco o partecipare a passeggiate a cavallo, immergendosi pienamente nel paesaggio protetto della baia.

Musica dal vivo e offerta gastronomica

L’intrattenimento musicale prenderà il via ogni sera alle ore 19:00 con i dj set curati dalla locale associazione di dj. Dalle ore 22:00 la scena passerà alle band dal vivo del territorio campano, che proporranno un repertorio variegato spaziando dal rock ai classici della musica italiana, fino alle ballate irlandesi rilette in chiave country.

Parallelamente, la proposta food integrerà le ricette classiche della cucina cilentana con i trend gastronomici contemporanei, come gli smash burger. La struttura dell’evento consente la fruizione sia nel tardo pomeriggio, al rientro dal mare, sia durante la cena e le ore notturne. La logistica è supportata dagli ampi parcheggi situati nei pressi della Baia di Trentova, che facilitano l’accesso al Centro Visite.

L’iniziativa è curata dall’associazione Rewind in collaborazione con Andrea Nastro, con la promozione della Pro Loco Agropoli Terra & Mare e il patrocinio del Comune di Agropoli.