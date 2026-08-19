Rinascita dell’A.N.C.R. ad Agropoli: un ponte tra memoria e futuro

Ad Agropoli rinasce ufficialmente la storica sezione dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci (A.N.C.R.). Questo evento segna un momento di profonda rilevanza per la comunità cittadina e per l’intero territorio del Cilento, che riacquista un presidio fondamentale dedicato alla tutela della memoria storica, alla promozione dei valori civici e alla valorizzazione del patrimonio culturale italiano.

Il ritorno di un presidio storico per il Cilento

Fondata a livello nazionale nel 1919, l’associazione porta avanti da oltre un secolo una missione inalterata nel tempo. La ricostituzione della sezione agropolese nasce dalla precisa volontà di fungere da ponte intergenerazionale, unendo gli insegnamenti e i sacrifici del passato con l’impegno democratico e sociale contemporaneo. L’intento primario, nucleo fondante del progetto, rimane quello di “custodire intatto il ricordo di tutti i concittadini che hanno servito l’Italia in terra, in mare e in cielo”.

Le iniziative per le scuole e la cultura della pace

La nuova realtà associativa di Agropoli si propone come uno spazio aperto e inclusivo, concepito per dialogare attivamente con i giovani, le famiglie e le istituzioni del territorio. Attraverso incontri mirati negli istituti scolastici e momenti di riflessione collettiva, la sezione punta a diffondere in modo capillare la cultura della pace, il senso del dovere civico e l’incessante difesa dei principi sanciti dalla Costituzione. Le future iniziative commemorative offriranno alle nuove generazioni gli strumenti necessari per comprendere appieno le radici democratiche del Paese.

Informazioni sul tesseramento e prossimi appuntamenti

Le attività entreranno nel vivo a breve. Nel corso delle prossime settimane, i vertici dell’associazione comunicheranno ufficialmente la composizione del nuovo direttivo e presenteranno il calendario delle prime manifestazioni pubbliche. Il coinvolgimento è aperto a chiunque desideri contribuire alla salvaguardia di questi ideali. Le modalità di tesseramento per i cittadini che condividono la missione, per i parenti dei reduci e per tutti i simpatizzanti, sono già disponibili sui canali social dell’ente. Per qualsiasi richiesta di informazioni è possibile contattare direttamente l’associazione all’indirizzo email: ancr.agropoli@gmail.com.