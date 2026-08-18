Castelcivita si trasforma in un atelier a cielo aperto con “Radici”

Il borgo di Castelcivita si appresta a vivere una giornata all’insegna della creatività e della valorizzazione del territorio. Martedì 18 agosto 2026 prende il via la seconda edizione dell’estemporanea di pittura intitolata “Radici”, un appuntamento culturale che mira a coniugare il linguaggio dell’arte figurativa con l’identità, la natura e la storia locale. Promossa congiuntamente da Oikos APS e dal Forum dei Giovani di Castelcivita, la manifestazione richiama nel comune salernitano pittori professionisti e amatori per raccontare il paesaggio en plein air.

L’arte en plein air tra memoria e visione futura

Il tema prescelto per l’edizione di quest’anno, “Radici”, costituisce un chiaro richiamo al legame viscerale con il patrimonio storico, culturale e naturale della comunità. La competizione è aperta a creativi dai 18 anni in su, sia italiani che internazionali, chiamati a posizionare i propri cavalletti direttamente lungo le vie e i vicoli del centro abitato. L’obiettivo principale è trasformare l’architettura e gli scorci di Castelcivita nei soggetti principali di opere realizzate interamente dal vivo nell’arco della giornata.

I promotori dell’iniziativa sottolineano il valore sociale e culturale del progetto: «Con “Radici” vogliamo trasformare Castelcivita in un vero e proprio laboratorio artistico a cielo aperto», spiegano gli organizzatori. «L’estemporanea rappresenta un’occasione per riscoprire il nostro territorio attraverso gli occhi e la sensibilità degli artisti, ma anche per rafforzare il senso di appartenenza della comunità. L’arte diventa così memoria, racconto e, allo stesso tempo, visione del futuro».

Il programma della giornata e i premi in palio

Le attività prendono ufficialmente il via alle ore 9:00 presso Piazza Santa Sofia per le operazioni preliminari di timbratura delle tele. Alle ore 10:00 scatta l’inizio effettivo della prova, offrendo ai partecipanti diverse ore di tempo per completare i propri dipinti.

La conclusione della fase pittorica è fissata per le ore 18:00. Successivamente, alle ore 18:30 in Piazza Umberto I, si terrà la cerimonia di premiazione presieduta da una giuria d’eccezione, incaricata di valutare i lavori eseguiti sulla base dell’aderenza al tema e della qualità tecnica. I tre riconoscimenti principali prevedono un montepremi così suddiviso:

Primo classificato: 400 euro

400 euro Secondo classificato: 250 euro

250 euro Terzo classificato: 150 euro

A margine della premiazione, i visitatori avranno l’opportunità di acquistare le tele realizzate sul momento, prima di concludere l’evento con un rinfresco conviviale aperto alla cittadinanza e ai partecipanti.