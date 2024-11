Prevenzione rischio idrogeologico, a Pisciotta ordinanza per la pulizia dei corsi d’acqua

Il sindaco di Pisciotta, Ettore Liguori, ha firmato un’importante ordinanza per affrontare il problema del dissesto idrogeologico nel comune. Questa iniziativa si inserisce in un contesto di crescente preoccupazione per i rischi idrogeologici e idraulici che affliggono diverse aree del territorio, caratterizzate da una notevole fragilità ambientale.

L’ordinanza

L’ordinanza si basa su una serie di considerazioni fondamentali legate alle criticità del territorio, alla necessità di garantire la regimentazione delle acque e al rischio di compromissione della funzionalità degli alvei torrentizi a causa di interventi non autorizzati.

Il provvedimento impone ai proprietari terrieri di regimentare le acque meteoriche e rimuovere interventi non autorizzati.

Il sindaco ha sottolineato l’urgenza degli interventi, evidenziando che le misure devono essere attuate tempestivamente per garantire la sicurezza del territorio.

L’ordinanza di Liguori è diretta anche ai responsabili degli uffici e alla Provincia di Salerno affinché provvedano alla pulizia delle cunette e dei canali di raccolta delle acque provenienti dalle Strade Provinciali, «al fine di evitare incongrui sversamenti che possano aggravare le condizioni di rischio idrogeologico del territorio Comunale».