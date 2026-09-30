Alburni

Elezioni Serre 2027: il sindaco Antonio Opramolla non si ricandida

Il sindaco di Serre Antonio Opramolla annuncia che non sarà candidato alle elezioni comunali del 2027 per motivi professionali, confermando l'impegno fino a fine mandato

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Alessandra Pazzanese
Di:Alessandra Pazzanese
A 19 si è iscritta all’Albo dei Giornalisti Pubblicisti, laureata in Scienze della Comunicazione presso l’Università degli Studi di Salerno, ha lavorato per diverse testate giornalistiche...
Antonio Opramolla

Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, ha annunciato ufficialmente che non si ricandiderà alla carica di primo cittadino in vista delle elezioni comunali del 2027. Una decisione definita sofferta e motivata da nuove ed importanti esigenze lavorative che assorbiranno le sue energie, impedendogli di garantire quella presenza costante che il ruolo richiede. Opramolla ha comunque ribadito il profondo legame con la comunità locale, sottolineando come l’amore per il territorio resti immutato.

Il bilancio degli anni trascorsi

“Guidare il Comune è stato un onore immenso e un’esperienza di grande arricchimento umano e amministrativo. Insieme alla cittadinanza e alla squadra di governo sono state affrontate sfide complesse e raggiunti traguardi importanti”, ha evidenziato il sindaco uscente. Il primo cittadino ha sottolineato anche l’importanza del passaggio di testimone e del rinnovamento delle energie nella buona politica, confermando che il suo impegno pubblico non si conclude con questa dichiarazione di intenti.

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La prosecuzione del mandato

“L’amministrazione comunale proseguirà la propria attività senza interruzioni. Opramolla ha garantito che resterà in carica fino alla conclusione naturale del mandato amministrativo, lavorando con la massima dedizione per portare a termine i progetti in corso e assicurare una transizione serena. Nella parte conclusiva del messaggio ha espresso gratitudine verso dipendenti comunali, membri di giunta e consiglio e l’intera cittadinanza per il supporto e il confronto costante.

Il profilo amministrativo

La decisione apre ufficialmente una nuova fase per gli scenari politici locali a Serre in vista della scadenza elettorale del 2027. Opramolla sta concludendo il suo primo mandato da sindaco, forte di una precedente e significativa esperienza maturata in consiglio comunale e del ruolo di guida svolto per diversi mesi alla guida della Comunità Montana Alburni.

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