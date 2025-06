Sant’Angelo a Fasanella: al via la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile

Si è tenuto nella giornata di ieri, lunedì 9 giugno, un incontro per avviare la costituzione di una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), un progetto innovativo nel quale crede molto l’amministrazione comunale di Sant’Angelo a Fasanella guidata dal sindaco Bruno Tierno.

Il progetto

Un progetto innovativo che rivoluzionerà la gestione e il consumo di energia nel territorio. L’iniziativa si inserisce in un contesto di politiche europee e regionali volte alla sostenibilità e alla lotta ai cambiamenti climatici.

Cosa sono le Comunità Energetiche

Le Comunità Energetiche Rinnovabili sono associazioni tra cittadini, imprese ed enti territoriali, che collaborano per produrre, condividere e consumare energia elettrica da fonti rinnovabili. Il progetto mira a ridurre la dipendenza dalle fonti fossili e a contribuire attivamente alla transizione ecologica. In un periodo di aumenti dei costi energetici, la CER rappresenta una soluzione concreta per migliorare l’autosufficienza energetica e incentivare la partecipazione dei cittadini.

L’incontro del 22 giugno

Per informare la cittadinanza e raccogliere adesioni, è stata organizzata un’assemblea pubblica domenica 22 giugno alle ore 17:30, presso l’aula consiliare. Durante l’incontro verranno illustrati i benefici e le modalità di adesione alla comunità.