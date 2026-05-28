Castellabate, oltre 650mila euro per il porto di San Marco: al via la riqualificazione sostenibile

Il Comune di Castellabate ottiene un finanziamento di 651.661,95 euro dal PN FEAMPA 2021/2027 per il porto di San Marco. Tutti i dettagli del progetto.

Il Comune di Castellabate ottiene un importante finanziamento pari a € 651.661,95 nell’ambito del programma PN FEAMPA 2021/2027 per la realizzazione dei “Lavori di riqualificazione sostenibile e potenziamento infrastrutturale del Porto di San Marco”. L’intervento rappresenta un investimento strategico per il porto e per l’intera economia del mare locale, con opere finalizzate principalmente al miglioramento delle infrastrutture e dei servizi a supporto della flotta peschereccia.

Il piano degli interventi e la sostenibilità ambientale

Il progetto prevede infatti la riqualificazione delle banchine del porto, elemento centrale dell’intervento, con lavori che interesseranno la banchina di riva sud e il molo Velella, migliorandone funzionalità, sicurezza e operatività. Contestualmente saranno realizzati interventi per il completamento degli impianti di banchina attraverso l’installazione di colonnine a basso consumo energetico, il potenziamento dell’illuminazione, la rifunzionalizzazione della rete antincendio e del sistema di ormeggio.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’implementazione di nuove attrezzature e servizi destinati ai pescatori locali, con l’obiettivo di rendere il porto sempre più moderno, efficiente e adeguato alle esigenze quotidiane dei veri attori del mare. Il progetto prevede inoltre investimenti orientati alla sostenibilità ambientale, alla produzione di energia da fonti rinnovabili, all’incremento della sicurezza e al miglioramento delle modalità di tracciabilità del pescato della flotta peschereccia.

Le dichiarazioni del sindaco Marco Rizzo

“Si tratta di un finanziamento molto importante per il Porto di San Marco, un’infrastruttura strategica non solo dal punto di vista economico ma anche identitario. Con questo intervento continuiamo a investire concretamente sul mondo della pesca e sulla valorizzazione delle attività legate al mare, migliorando i servizi e le condizioni operative dei pescatori locali e puntando su sostenibilità, sicurezza e innovazione”, rimarca il Sindaco di Castellabate, Marco Rizzo.

“La riqualificazione delle banchine rappresenta il cuore del progetto perché consentirà di rendere il porto più funzionale ed efficiente sotto molteplici aspetti. Oltre agli interventi strutturali, saranno introdotte nuove dotazioni e attrezzature a servizio della flotta peschereccia, con infrastrutture moderne e servizi pensati per rispondere alle esigenze quotidiane degli operatori del settore. È un passo concreto verso un porto più sicuro, sostenibile e capace di guardare al futuro”, conclude l’Assessore al Porto, Antonio Florio.