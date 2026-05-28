Attualità

Lotta al randagismo ad Agropoli: la Giunta approva l’atto di indirizzo per il nuovo canile comunale

Il Comune di Agropoli punta a contrastare il randagismo e a garantire il benessere animale: approvato l'atto di indirizzo per la realizzazione di un canile comunale o unionale.

Antonio Pagano
Canile

Il Comune di Agropoli, guidato dal sindaco Roberto Mutalipassi, intende ridurre e prevenire il fenomeno del randagismo sul territorio comunale. La Giunta ha approvato un importante atto di indirizzo finalizzato alla realizzazione di un canile comunale o unionale per il benessere animale e la lotta al randagismo.

Uno strumento fondamentale per il benessere animale

“La realizzazione di un canile comunale o unionale – fanno sapere da palazzo di città – rappresenta uno strumento fondamentale per affrontare efficacemente il fenomeno del randagismo e garantire adeguati standard di benessere animale”.

Nell’ipotesi del canile unionale, la gestione associata del servizio con altri Comuni del territorio potrebbe consentire una maggiore efficienza organizzativa ed economica, nonché l’accesso a eventuali forme di finanziamento sovracomunale.

Al via la ricerca dell’area idonea e la progettazione

Gli uffici Lavori Pubblici e Benessere Animale si attiveranno ora all’avvio delle attività necessarie per l’individuazione di un’area idonea alla realizzazione della struttura; per la definizione dei requisiti tecnico-funzionali della struttura nel rispetto della normativa vigente; e per la progettazione architettonica e funzionale del canile.

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